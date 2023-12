Jeste li već koristili žele za tuširanje? Testirali smo Lushov božićni hit

Bouncing Santa. Ili Skakutavi Djedica, kako vam drago. Naziv je to želea za tuširanje marke Lush koja prirodnu kozmetiku proizvodi u šest tvornica diljem svijeta, a jedna je od njih u Hrvatskoj, blizu Samobora. Zašto žele, a ne klasični proizvodi poput sapuna ili gela za tuširanje? Zato da bude zabavno i onima koji prednost daju tuširanju, pred lješkarenju u mirisnim, pjenušavim kupkama. Bouncing Santa nije jedini Lushov žele za tuširanje, ali u ovo se predblagdansko vrijeme čini kao logičan izbor. Ujedno, nema ga u ponudi kroz cijelu godinu pa je sad pravo vrijeme da isprobamo ovog blagdanskog skakutavca. Žele za tuširanje stvari pod tušem čini zabavnijima – ili kompliciranijima, ovisno s koje mu strane pristupite. Svakako računajte na to da će vam pokušati izmigoljiti između prstiju jer žele je tek na korak od ljigavca, migolji se i lako će vam skliznuti na pod. Ništa zato, i nama je padao više puta i ostao je upotrebljiv. Šestoga dana korištenja tek mu se glava odvojila od tijela, logično, jer Djedica je tako oblikovan da je tu najtanji. No, i dalje za tuširanje funkcioniraju oba komada želea, samo što više ne izgleda tako zabavno kao na početku, kad je Djedica bio u komadu.

VEZANI ČLANCI:

Prilikom kupnje, prodavačica nam je savjetovala da pri korištenju želea koristimo rukavicu jer će tako pjena biti iskoristivija i lakše ćemo žele zadržati u rukama. Probali smo, ali bez rukavice je osjećaj ugodniji. Žele lijepo klizi po koži, nježniji je od sapuna, manje ljepljiv od gela za tuširanje. Ovaj, Bouncing Santa fantastično miriši. Iako je prigodno zimski, voćni je to žele koji mirisom asocira na tropske krajeve. Osvježavajuća je kombinacija dinje, ulja sjemenki lubenice i svježeg soka limete. Po deklaraciji, sadrži još i ulje brazilske naranče, ekstrakt karagenan algi, smolu benzojevca, ulje liceje... Miris se nakon tuširanja zadrži i u kupaonici i na koži. Žele Bouncing Santa dolazi u plastičnoj kutijici od 85 grama. Iz iskustva stečenog 10-dnevnim korištenjem, troši se sporo, na razini klasičnog gela za tuširanje. Pjene se razvije nešto manje nego kod uobičajenog gela za tuširanje, ali sasvim dovoljno da ispuni svrhu. Na mokrim rukama iz drhtavog se želea – kojeg prethodno valja staviti pod mlaz vode – razvije korektna količina pjene, nije nas iznenadio ekstra pjenušanjem, ali nije ni razočarao. Želite li dodatno začiniti tuširanje, odvažite se na tuširanje želeom koji ste prethodno držali u hladnjaku.

Cijena od devet eura za 85 grama želea u startu je visoka, ali, opet, čini se da će ovaj žele potrajati koliko bi trajala i bočica gela za tuširanje. Lush proizvodi drže cijenu, kao i konkurentski, također prirodni, pa cijenu želea valja uspoređivati s onom gela istog proizvođača, gdje se za istih devet eura može dobiti pakiranje od 100 do 120 grama gela za tuširanje. Valja reći i da su drugi, manje prigodni želei za tuširanje nešto povoljniji: ima ih po osam eura za 100 grama. Zaključak: žele je definitivno zabavna opcija za tuširanje i upečatljiv poklon za dragu osobu – posebno sada, pred Božić, ovaj u obliku Djeda Mraza – ali prednost u svakodnevnom korištenju ipak dajemo za nijansu isplativijem gelu, podjednake kvalitete i intenziteta mirisa.

*Stavovi izneseni u ovom tekstu su neovisna mišljenja ljudi koji su sudjelovali u analizi i nisu službeni stav Večernjeg lista.