Shopping je najbolje obaviti danas: Za Svi svete radit će samo posebne trgovine, evo tko će otvoriti u nedjelju

Blagdan Svih svetih, koji se 1. studenoga obilježava diljem Hrvatske i u brojnim zemljama svijeta ove godine pada u subotu. Ipak, kako bi građanima omogućili da se bez poteškoća opskrbe svime potrebnim za tradicionalni odlazak na groblja i odavanje počasti preminulima, Vlada je i ove godine donijela posebnu odluku. Njome se dopušta rad specijaliziranim prodavaonicama i drugim oblicima prodaje izvan prodavaonica, poput klupa i štandova, čija je ponuda usmjerena isključivo na prigodne proizvode.

To uključuje cvijeće, cvjetne aranžmane, vijence, svijeće, lampaše te povezane artikle poput vaza i dekoracija. Uz njih, na sam blagdan Svih svetih moći će raditi i kiosci s tiskom, ali samo u skraćenom vremenu, od 7 do 13 sati. Svi ostali trgovački lanci i šoping centri svoje će poslovanje morati obustaviti.

Zbog potpuno neradne subote, mnogi građani planiraju kupnju obaviti u nedjelju, 2. studenoga. Međutim, situacija s radnim vremenom bit će znatno drugačija od uobičajene nedjelje, budući da trgovci moraju pažljivo rasporediti svojih 16 zakonom dopuštenih radnih nedjelja tijekom godine. Dok će neki iskoristiti ovu nedjelju za rad, drugi su se odlučili čuvati radne nedjelje za prosinac i blagdansku kupovinu koja prethodi Božiću. Stoga, prije polaska u šoping, provjera točnog radnog vremena željene lokacije je neophodna kako biste izbjegli dolazak pred zatvorena vrata.

Što se tiče velikih trgovačkih centara, situacija će biti šarolika. U Zagrebu će kupcima na raspolaganju biti Arena Centar i King Cross, koji su najavili da će raditi svaku nedjelju do kraja godine, kao i Super Nova centri u Buzinu i Garden Mallu, Avenue Mall te Park&Shop u Sesvetama, uglavnom s radnim vremenom od 9 do 21 sat. S druge strane, Z Centar i Family Mall u nedjelju neće raditi. U Splitu će Joker centar biti otvoren, no City Center one West i East, kao i Mall of Split, bit će zatvoreni. Slična je situacija i u Rijeci, gdje će Tower Centar Rijeka ostati zatvoren, dok će Mall Osijek raditi. Stop Shop centri diljem Hrvatske također neće raditi u nedjelju, 2. studenoga.

Kada je riječ o supermarketima, najveći lanci poput Konzuma, Spara i Plodina imat će veći broj otvorenih poslovnica u nedjelju, no radno vrijeme će ovisiti o pojedinoj lokaciji. Detaljan popis za Konzum dostupan je na njihovim stranicama. Slično tome, brojne Spar i Interspar trgovine bit će otvorene, dok će neke poslovnice Plodina raditi čak do 22 sata. Preporučuje se provjera službenih stranica za točne informacije jer će radno vrijeme varirati od grada do grada. Primjerice, u Virovitičko-podravskoj županiji radit će pojedine trgovine Konzuma i Spara, uglavnom u prijepodnevnim satima, dok će Plodine u Pitomači i Virovitici biti otvorene od 7 do 21 sat.

Poseban režim rada primijenit će Lidl i Kaufland. Samo će odabrane Lidlove poslovnice otvoriti svoja vrata u nedjelju, 2. studenoga, a radno vrijeme će im se razlikovati. Primjerice, neke će u Zagrebu raditi od 8 do 21 sat, dok će ona u Risnjačkoj ulici raditi skraćeno do 18 sati, isto kao i poslovnica u Virovitici. S druge strane, gotovo sve Kaufland trgovine u Hrvatskoj bit će zatvorene, s jednim jedinim izuzetkom – poslovnice u Osijeku, u naselju Retfala, koja će raditi do 20 sati. Trgovački lanac KTC, poznat po svojoj poslovnoj politici, neće raditi ni ove nedjelje, u skladu sa svojom odlukom o neradnim nedjeljama, blagdanima i praznicima.

I ostali trgovački lanci prilagodili su svoje poslovanje. Eurospin će u nedjelju otvoriti vrata 19 svojih poslovnica diljem zemlje, a točan popis dostupan je na njihovoj web stranici. Slično je i s lancem Tommy, koji će imati otvoreno 11 poslovnica, te Studencem i Ribolom, čiji će značajan broj manjih, kvartovskih dućana raditi, no za detalje je nužno provjeriti njihove službene kanale informiranja. S obzirom na to da je ovo prva nedjelja u studenom i da trgovci kalkuliraju s preostalim radnim nedjeljama do kraja godine, najsigurniji pristup za sve kupce jest provjera točnih informacija online prije nego što krenu u nabavu.