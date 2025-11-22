Mistična prijestolnica koju mnogi nepravedno zaboravljaju: 'Ovo je najbolji grad u Europi, evo i zašto'

Udaljena od popularnih turističkih odredišta poput Barcelone, Venecije ili Dubrovnika, postoji jedan europski grad koji je stručnjak za putovanja proglasio najboljim na svijetu. Henrik Jeppesen, putnik koji je obišao svaku zemlju na svijetu, uključujući 193 nacije prema podacima Ujedinjenih naroda, objavio je svoju preporuku za najbolji grad u Europi. S 37 godina, Jeppesen ima impresivnu listu od više od 2.000 destinacija, a svoje je putovanje započeo još u dobi od 17 godina, piše Mirror.

Iako je prošao mnoge zemlje diljem svijeta, jedan grad ističe se kao njegov apsolutni favorit. Riječ je o Talinu, glavnom gradu Estonije, koji je Jeppesen nazvao "najboljim gradom u Europi". On ističe kako je Tallinn često zanemaren od strane turista, koji obično biraju destinacije poput Londona, Rima, Pariza ili Berlina. "Mnogi ljudi koji su posjetili Europu nikada nisu bili u Tallinnu, a ja mislim da je to vrlo podcijenjeno", izjavio je Jeppesen.

Zašto baš Tallinn? Henrik ističe nekoliko ključnih razloga. Prvo, troškovi su puno niži nego u drugim europskim gradovima. Cijene su izuzetno pristupačne, a kvaliteta usluga i ponude hrane zadovoljava visoke standarde. Jeppesen, koji je u Tallinnu živio deset mjeseci, ističe kako je restoran Rataskaevu 16 za samo 5 eura ponudio izvrsnu uslugu i obrok.

"U Tallinnu možete uživati u izvrsnoj hrani po vrlo niskim cijenama, a grad se ponosi nevjerojatno dobro očuvanim starim gradom koji je pod zaštitom UNESCO-a", dodao je. Jeppesen smatra da je staro gradsko središte najljepše na svijetu, a istovremeno nudi autentičan doživljaj, uz neusporedivu atmosferu.

Osim dobre hrane i pristupačnih cijena, Tallinn nudi i bogatu kulturnu ponudu: prekrasne parkove, tržnice s izvanrednom ponudom hrane, moderne trgovačke centre, muzeje i znamenitosti, a čak i slapove nedaleko od grada. Henrik je izuzetno impresioniran kvalitetom zraka u Talinu, koji smatra jednim od gradova s najboljim zrakom u Europi, što je rijetkost u velikim urbanim područjima. "Grad ima izvrstan zrak, a to je često problem u većim europskim metropolama", ističe Jeppesen.

Talinnska turistička karta omogućuje besplatan javni prijevoz te besplatan ili snižen ulaz u brojne muzeje i atrakcije, što predstavlja dodatnu vrijednost za posjetitelje. Henrik također preporučuje izlete na okolna estonska otoka, poput Saaremaa i Hiiumaa, te grad Pärnu, poznat kao ljetna prijestolnica Estonije, s dugim bijelim pješčanim plažama.

Osim svega navedenog, Henrik ističe i gostoljubivost Estonaca. Sjećajući se svog iskustva iz 2014. godine, Henrik je spomenuo kako je bio izgubljen u Tallinnu, a nepoznati su mu ljudi pomogli da dođe do hotela. "Kako bi bilo u drugim europskim prijestolnicama? Koliko bi vas ljudi uzelo u autu i odvezlo do hotela?", zapitao je Henrik. "To se sigurno ne bi dogodilo u Londonu."