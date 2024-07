FOTO Kult živi već više od četiri desetljeća, pogledajte koliku snagu i dalje ima ova ikona

Pod motom “Coming Home - Reloaded”, Wolfsburg ovoga vikenda postaje novi dom za ljubitelje tri čarobna slova GTI. Legendarni susret vlasnika i ljubitelja sportskih automobila marke Volkswagen održava se u blizini stadiona VfL Wolfsburg, odnosno kod Volkswagen Arene, do 28. srpnja, a organiziran je u suradnji s Autostadtom. Taj kompleks u blizini Volkswagenove tvornice i mimo ovakvih događanja pohode turisti, a obuhvaća muzej, poseban paviljon za svaku marku VW grupe te glavnu atrakciju - stakleni toranj u kojem automobili čekaju da ih kupci preuzmu.

Dosad se GTI Meeting održavao u Austriji, više od četiri desetljeća (od 1982.) mjesto događanja gotovo u pravilu bilo je jezero Wörthersee, gdje se obično svake godine okupljalo oko 100.000 GTI fanova iz svih dijelova svijeta. Bilo je i tamo uvijek svega: originalnih modela i prerada automobila, frizura s izbrijanim VW znakom, GTI tetovaža, modnih kombinacija u stilu omiljene marke, VW ogrlica na vozačima, ali i na njihovim psima, ljudi svih dobnih skupina, s prijateljima i obiteljima… Različiti stilom, ali svi s jednakim entuzijazmom i željom da se dobro zabave, sretnu stare prijatelje te steknu nove. Jer upravo je to i bit ovakvih susreta - kombinacija automobila, glazbe i druženja. Nakon što su im austrijski domaćini otkazali gostoprimstvo - uz teško razumljivo objašnjenje da zbog ekologije ne žele ugostiti automobile koji tri dana godišnje stoje parkirani, izgašenih motora - druželjubiva je atmosfera sada u drugoj državi. Ove se godine predstavljanje vozila, te razne aktivnosti za GTI entuzijaste održavaju, dakle, u Njemačkoj, u Volkswagenovu domu.

- GTI nije jedina ikona. GTI Meeting također je stekao kultni status tijekom desetljeća - rekla je Imelda Labbé, članica Uprave za prodaju, marketing i postprodaju marke Volkswagen osobna vozila, kad je odlučeno o novoj lokaciji. Događaj je dobio naziv “GTI Coming Home”, GTI dolazi kući.

- Važno je da međunarodnoj GTI zajednici ponudimo novi dom u Wolfsburgu - kazao je Thomas Schäfer, čelni čovjek Volkswagena - Sretan sam što se prvo veliko GTI okupljanje u novom obliku ovdje održava točno 50 godina nakon što je prvi Golf sišao s proizvodne trake u Wolfsburgu. GTI zajednica, Golf i Wolfsburg savršen su spoj.

Nitko stoga ne žali zbog preseljenja GTI okupljanja, tim više što Wolfsburg nudi i više sadržaja. Već je prvog dana bilo živo, na prostoru službenog okupljanja, ali i izvan njega, na parkiralištu na kojem su posjetitelji, fanovi, parkirali svoje dotjerane strojeve. Više od 700 vlasnika došlo je pokazati svoje GTI i R automobile. Stigli su većinom iz Njemačke, ali ima i austrijskih registracija, slovenskih, čeških, švicarskih, britanskih, nizozemskih, belgijskih… Ljubitelji GTI modela došli su čak i iz Amerike, Bjelorusije, Južne Afrike, Brazila i Japana. Uz prošle i aktualne serijske modele, sve prethodne generacije GTI inačica Golfa, atrakcija su pojedine rijetke izvedbe, konceptna vozila, te novi Golf 8 GTI Clubsport s 300 KS (GTI s 265 KS već je u prodaji po cijeni od 45.292 eura) i ID.GTI Concept. No, novi ili stari, ovih je dana u Wolfsburgu manje bitno.

- Od prvog dana, odmah sam znao da je to, to - najjednostavnije je svoju ljubav prema Golfu GTI opisao jedan od vlasnika ove automobilske ikone, Dominik Freund, ponosno gledajući svoju ušminkanu crvenu ‘dvojku’. A da je to zaista to, kazuje i tetovaža omiljenog automobila na njegovoj potkoljenici. I nije ovdje jedini s tetovažom koja pokazuje ljubav prema VW-u ili autima općenito, a i neki od odjevnih predmeta s dva ili tri voljena slova našao se na mnogim sudionicima skupa.

GTI je više od čiste snage, slažu se svi koje su ta tri slova ovih dana dovela u Wolfsburg. Ima nešto u dizajnu, nešto je u onome što su na cesti u stanju pokazati, a najviše je ipak u - emocijama.