Imamo popis: Koje uređaje vrijedi kupiti tijekom jeseni, a za koje je bolje malo pričekati

Iako se popusti mogu pronaći tijekom cijele godine, jesen se bez sumnje ističe kao zlatno doba za lovce na niske cijene. Sezona velikih ušteda neslužbeno započinje već u listopadu s događajima poput Amazonovog "Prime Big Deal Days", koji signalizira kupcima da je vrijeme za ulazak u blagdansko raspoloženje.

Usto, konkurentske rasprodaje velikih trgovačkih lanaca, idealna je prilika za kupnju darova i manjih uređaja. Stručnjaci savjetuju da se tada fokusirate na osobnu tehniku poput slušalica i pametnih zvučnika, gadgete Amazonovih brendova (Echo, Kindle, Fire TV), male kućanske aparate poput blendera i aparata za kavu te igračke koje bi se do Crnog petka mogle rasprodati.

Ipak, kruna sezone popusta pripada studenom, mjesecu koji u potpunosti obilježavaju Crni petak (Black Friday) i Sajber ponedjeljak (Cyber Monday). Crni petak, koji 2025. godine pada 28. studenog, postao je globalni fenomen poznat po najagresivnijim popustima, a mnoge trgovine s akcijama započinju već početkom mjeseca. Upravo je ovo razdoblje koje stručnjaci preporučuju za kupnju skupljih i većih artikala. Ako ste na tržištu za novim televizorom, prijenosnim računalom, igraćom konzolom ili velikim kućanskim aparatima poput hladnjaka i perilica rublja, strpite se do kraja studenog. Tada su popusti najkonkurentniji, a izbor najveći, jer se trgovci natječu za svakog kupca. Ne treba zanemariti ni ponude u paketima, takozvane "bundle" ponude, koje mogu donijeti značajne dodatne uštede pri kupnji više uređaja odjednom.

Osim jesenske šoping groznice, kalendar nudi još nekoliko povoljnih razdoblja. Sezona povratka u školu, tijekom srpnja i kolovoza, tradicionalno je odlično vrijeme za kupnju prijenosnih računala, tableta i računalne opreme, kada trgovci nude posebne promocije za učenike i studente. Također, pametna je strategija pratiti cikluse izbacivanja novih modela na tržište. Primjerice, kada Apple u rujnu predstavi novi iPhone ili Samsung u veljači novu Galaxy seriju, cijene prošlogodišnjih modela osjetno padaju.

Slično vrijedi i za televizore, čije cijene često padaju u siječnju i veljači, nakon sajma potrošačke elektronike (CES) i uoči velikih sportskih događaja. Naposljetku, ne treba zaboraviti ni postblagdanske rasprodaje u siječnju, kada se trgovci rješavaju zaliha preostalih nakon blagdana.

Kako biste maksimalno iskoristili sezonske popuste, ključna je priprema. Prije nego što rasprodaje uopće počnu, napravite popis željenih proizvoda i odredite budžet. Pratite cijene nekoliko tjedana unaprijed koristeći alate za usporedbu kako biste bili sigurni da je istaknuti popust zaista povoljna ponuda, a ne samo marketinški trik temeljen na prethodno povišenoj cijeni. Prijavite se na newslettere omiljenih trgovina kako biste na vrijeme dobili informacije o nadolazećim akcijama. Uvijek usporedite ponude različitih trgovaca, uključujući troškove dostave. Na koncu, kako savjetuju iz organizacija poput Consumer Reports, ne dopustite da vas niska cijena zaslijepi; uvijek provjerite recenzije korisnika i pouzdanost brenda, jer najjeftinija kupnja nije uvijek i najbolja ako uređaj zahtijeva česte i skupe popravke.