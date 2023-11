Znate li što je zajedničko ZET-u i londonskom metru? Razgovarali smo s enigmatom koji ima odgovor

Ljilja bunca, Čeprko, Onaj grob, Čemer crno... Niz ovih riječi na prvi pogled djeluje kao besmislica, no ljubitelji enigmatike brzo će shvatiti da je riječ o anagramima imena zagrebačkih kvartova, odnosno krajnjih postaja tramvaja ZET-a. A još urnebesnije zvuče premetaljke linija. Jedinica koja prometuje od Zapadnog kolodvora do Borongaja je "Provozan, dobro odgajan lik", u dvojci "Srećemo čin šverca", u dvanaestici "Babac divlja na rulju"...

Ako ima londonski metro...

Zagreb je nedavno postao jedan od rijetkih gradova na svijetu koji su dobili svoju anagramsku mapu tramvajskih stanica. Autor joj je novinar, enigmat i pisac Zoran Radisavljević, Novosađanin koji slovi za jednog od ponajboljih anagramista u ovom dijelu planeta. Objavio je osam enigmatskih knjiga i zbirku pjesama, a s 34 titule državnog prvaka u raznim disciplinama najuspješniji je enigmat Srbije.

Prije pet godina postao je i prvak Hrvatske na tradicionalnom natječaju u organizaciji časopisa Kviskoteka, što mu je bila preporuka za urednički posao u enigmatskom tjedniku pa je pet godina proveo u Zagrebu. A kada se nedavno vratio u Novi Sad, odlučio je razveseliti donedavne sugrađane anagramskom mapom ZET-a koju smo pronašli na njegovu blogu "Šah-mozgalice-enigmatika-kvizovi", gdje je objavio i dirljiv tekst o svojoj ljubavi prema Zagrebu.

– Enigmatika je intelektualna vještina na presjeku matematike, književnosti i likovne umjetnosti. Kao i kod svake vještine, upornom vježbom se poboljšava kvaliteta autora, a kod vrhunskih anagramista uočljivo je da osim dobrih kombinatornih sposobnosti posjeduju i literarni talent. Slično autorima aforizama, anagramisti s malo riječi i slova mogu kazati mnogo toga zanimljivog. Zbog te kratke i duhovite forme anagrami se sviđaju čak i ljudima koji se uopće nisu bavili enigmatikom – pojašnjava Radisavljević neke od tajni zanata. Inspiraciju za mapu dobio je, kaže, vozeći se zagrebačkim tramvajem.

– Uočio sam neke zanimljive kombinacije, a to me je podsjetilo na anagramsku kartu londonskog metroa pa sam odlučio napraviti nešto slično. No otišao sam i korak dalje jer sam sastavio i mnogo pravih, tematskih anagrama. Naravno, ondje gdje to nije bilo izvedivo zbog kratkoće i nezgodnih slova, dao sam neke šaljive permutacije – ističe. Znao je da će se njegov pothvat svidjeti kolegama i prijateljima, no da će mapa postati viralna na društvenim mrežama, nije očekivao.

– Počeli su mi se javljati i potpuno nepoznati ljudi, zahvaljivati i govoriti kako je ovo pregenijalno. Drago mi je što sam ih uspio oduševiti i zabaviti. Najdirljiviji mi je bio komentar jednog gospodina koji je kazao da je njegov pokojni otac jako volio tramvaje i enigmatiku i da bi uživao u ovoj karti pa mi je žao što je nisam napravio i ranije – navodi. Iz ZET-a ga, smije se, nisu još kontaktirali, no zanima ga njihova reakcija na šaljivu kartu.

– Iskreno se nadam da neće pomisliti da ih ismijavam i omalovažavam jer sam veoma zadovoljan i njihovim tramvajima i povoljnom cijenom prijevoza. Ako se ljudima iz njihova marketinga svidi ta igra slovima, možda bi ZET mogao odštampati kartu kao prigodan poklon putnicima, recimo za neki jubilej tvrtke – predlaže.

Specifičan šarm i dobri ljudi

Omiljena ZET-ova linija mu je dvojka kojom se često od Črnomerca vozio u CineStar, na autobusni kolodvor te u jedan restoran s izvrsnim roštiljem. Stanovao je u Kustošiji jer je taj kvart u blizini redakcije Kviskoteke, a susjedstvo je, kaže, bilo povoljno za njegovu kreativnost.

– Poseban plus bio je to što sam mogao slušati poj kosova i gledati patke koje dolaze na potočić, a pojavljivala se i jedna siva čaplja. Susjeda je neko vrijeme imala krasnog pijetla kojeg sam zvao Trpimir, no začudo sam se navikao na njegovo jutarnje oglašavanje, valjda zato što je to zvuk iz prirode. Nervirao me jedino neki čovjek koji je rano ujutro prolazio kvartom, glasno uzvikivao: "Krumpira, lukaaaa", i tako prodavao svoje proizvode – prisjeća se Zoran. Život u Zagrebu ga je, kaže, oduševio.

– Ima neki specifičan šarm i gospodstvenost, lijepe parkove i oaze mira. U blizini je Medvednica pa ljubitelji prirode mogu uživati. Sviđa mi se što se održava mnogo manifestacija i što je bogat kulturnim događajima pa sam odlazio na kazališne predstave, na koncerte i u kino. Kao ljubitelj sporta išao sam na Hanžekovićev memorijal i neke nogometne utakmice, a da sam imao više slobodnog vremena, pratio bih i druga natjecanja. Veoma mi se svidjela i gastronomska ponuda, locirao sam nekoliko odličnih restorana i slastičarni i dvije sjajne buregdžinice. Naravno, ništa od toga ne bi moglo funkcionirati da nema vrijednih, dobrih i ljubaznih ljudi koji šire pozitivnu energiju – opisuje. Jedina zamjerka mu je to što u noćnim satima gotovo ništa ne radi.

– Zagreb je znatno veći od Novog Sada, a imam dojam da je zadržao neku staru privlačnost i ljepotu. A oba grada imaju mnogo toga zanimljivoga za ponuditi turistima – uspoređuje Radisavljević pa poziva sve Zagrepčane da na ljeto svrate na Exit i uživaju u ljepotama Petrovaradinske tvrđave.