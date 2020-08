Zbog radova neki autobusi za vikend prometuju izmijenjenom trasom

Radovi na raskrižju Gračanske i Ksaverske ceste, zbog kojih od srijede, 26. kolovoza od 10 sati linija 102 (Britanski trg - Mihaljevac) prometuje izmijenjenom trasom, linija 233 (Mihaljevac - Markuševec) skraćeno na relaciji Markuševec – Bliznec, a linija 140 (Mihaljevac – Sljeme) je obustavljena, umjesto očekivanog završetka u ranim jutarnjim satima subote, 29. kolovoza, produljeni su do nedjelje, 30. kolovoza do 8 sati.

Zbog zatvaranja dijela Voćarske ulice, na relaciji od Ulice Stjepana Babonića do raskrižja Voćarske ulice i Ulice Horvatovac, od subote 28. kolovoza od 9 sati, do nedjelje 30. kolovoza do 20 sati, autobus linije 204 (Kvaternikov trg - Horvatovac) prometovat će djelomično izmijenjenom trasom kako slijedi: s Kvaternikovog trga uobičajenom trasom do rotora – (desno) Voćarska ulica – (desno) Horvatovac – redovitom trasom do raskrižja Voćarske ulice i Ulice Stjepana Babonića – (desno) Ulica Stjepana Babonića – (lijevo) Petrova ulica – (desno) Ulica Dragutina Domjanića – dalje redovitom trasom.

Autobusna linija 283 (Dubec - Brestje - Sesvete), od ponedjeljka, 31. kolovoza od 9 sati, do petka, 4. rujna do 20 sati, neće prometovati za Novo Brestje zbog asfaltiranja Ulice Kaktusa. Autobus će voziti trasom terminal Dubec – redovnom trasom do raskrižja Zagrebačke ulice i Ulice Kaktusa – (ravno) Zagrebačka ulica – u nastavku redovnom trasom do Sesveta. Pri povratku iz Sesveta, autobus vozi istom izmijenjenom trasom.