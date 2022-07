Zagrebačka policija objavila detalje o požaru u Rudešu: Oštećeno osam stanova, poznat i uzrok

Policijska uprava Zagrebačka u popodnevnim ej satima objavila detalje očevida požara u Rudešu koji je planuo noćas oko 1.25. Obavljenim očevidom je utvrđeno kako je zasad nepoznati počinitelj najvjerojatnije otvorenim plamenom izazvao požar na otvorenoj terasi stana u prizemlju stambene zgrade, koji je u vlasništu 48-godišnjakinje, stoji u priopćenju.

-Nakon toga plamen je zahvatio drvenu konstrukciju terase, prozore i balkonska vrata, a potom se proširio na unutrašnjost sobe. S drvene konstrukcije terase, plamen se proširio od prizemlja pa sve do petog kata zgrade na ukupno osam stanova te je došlo do oštećenja fasade zgrade, prozora i plastičnih obloga na balkonima i začađenja zidova na stanovima od prvog do petog kata- javlja PU Zagrebačka.

Kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku, a materijalna šteta zasad je neutvrđena.