Zagrebačka Lauba posljednja postaja motovunske karavane

Dosad neviđena avantura Motovun Film Festivala uskoro zatvara svoj krug. Nakon turneje po Hrvatskoj filmska karavana stiže 27. kolovoza na svoju završnu postaju, u zagrebačku Kuću za ljude i umjetnost – Laubu. Svi koji dosad nisu imali prilike gledati filmove na čak 38 projekcija diljem zemlje, moći će ovdje do 6. rujna pogledati sve naslove iz ovogodišnje konkurencije. U 11 dana bit će prikazano 14 dugometražnih filmova uz niz popratnih događanja.



Ulaznice su već u pretprodaji putem interneta, i to na ovoj poveznici. U prodaji su pojedinačne ulaznice po cijeni od 30 kuna te paket Sve po 15 kuna kojim kupci ostvaruju pravo na izbor pet različitih filmova po ukupnoj cijeni od 75 kuna. Broj ulaznica za pojedine projekcije je ograničen jer će gledalište biti organizirano s razmakom između gledatelja u skladu s epidemiološkim preporukama.

Filmska čarolija



U kvalitetu ovogodišnjeg programa mogli su se dosad uvjeriti gledatelji u 17 gradova i mjesta. Nakon prve i jedine projekcije u Motovunu, turneja je nastavljena u još devet mjesta u Istri. Filmska čarolija izgledala je još privlačnije na slikovitim lokacijama poput kaštela u Svetvinčentu, Trga Tomaso Bembo u Balama ili pozornice Pod ladonjom u Tinjanu.

Na svoje su došli i ljubitelji filma u Dalmaciji. Čak tjedan dana trajala je filmska svetkovina u ljetnom kinu u Dubrovniku, dok su Splićani uživali u tri projekcije u Ljetnom kinu Bačvicama. Posebno je emotivna bila projekcija filma Tereza37 snimljenog upravo u Splitu iz kojeg dolazi i protagonistica i scenaristica tog ostvarenja Lana Barić. Dobar je odaziv bio i na projekcijama u Šibeniku, Rijeci, Kostreni, Karlovcu te nagdje je održana svojevrsna pretpremijera događanju u Laubi.

Glumački žiri



Program u Laubi imat će pravi festivalski pečat. Pojedine filmove predstavit će njihovi autori, gosti festivala, a ovdje će biti dodijeljene i nagrade. O onima u glavnom programu odlučit će žiri u sastavu: Lana Barić, Nina Violić i Goran Bogdan. Dijelu projekcija dugometražnih filmova prethodit će i nekoliko kratkometražnih, a svih 26 kratkih filmova iz programa bit će prikazano na posebnoj pozornici u dvorištu Laube. Najbolji europski film iz motovunske konkurencije kratkih i ove će godine kandidirati za nominaciju Europske filmske nagrade.

I Kampus Motovun održat će se u Laubi umjesto svoje uobičajene lokacije. Do nedjelje, 23. kolovoza prijaviti se mogu studenti filmskih škola iz Hrvatske i regije, studenti škola koje imaju filmske kolegije, mladi filmski teoretičari i kritičari te filmski amateri. Inače, filmski program bit će popraćeni inim zbivanjima. Ekipa Motovun Film Festivala donosi na ovaj način u Zagreb dašak motovunske atmosfere i sadržaja poštujući sve potrebne mjere opreza.

No to nije sve. Motovunske premijere i festival filmova za mlade Buzz@teen održavaju se u Buzetu od 20. do 23. kolovoza, a već 22. kolovoza jedna projekcija stiže i u Mrkopalj. U narednim danima filmska karavana zaplovit će i prema otocima. Motovun Film Festival počastit će Bol, Supetar, Hvar, Komižu i Jelsu hitom dosadašnjih projekcija, filmom Tereza37.