Zagrebačka hitna upozorava: Ove četiri skupine ljudi ne bi trebale čistiti snijeg

Zagreb je, kao i mnoge druge dijelove Hrvatske, u petak pogodila najavljena promjena vremena pa se tako i glavni grad našao pod snježnim pokrivačem, što je rezultiralo povećanim brojem intervencija hitne medicinske pomoći.

- Od jutra smo imali dvije prometne nesreće s ozlijeđenim osobama, više ozljeda, ukupno desetak ozljeda bilo je posljedica padova na klizavoj površini, a najviše su to bile ozljede nogu - kazao je za N1 Darko Sinjeri iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu u Zagrebu.

Dodaje da je najavljen dodatni pad temperature pa se tako očekuje i poledica, a samim tim i više ozljeda. Pozvao je na solidarnost kada je u pitanju čišćenje snijega, navodeći da je ovaj snijeg težak, stoga je to zahtjevan fizički posao. - Kronični i plućni bolesnici, hipertoničari, oni sa srčanim problemima ne bi se trebali izlagati takvom fizičkom naporu jer to može pogoršati njihovo stanje - poručio je.

Podsjetimo, snijeg pada od jutra u sjevernoj i središnjoj Hrvatskoj; od Varaždina, Međimurja, Zagreba preko Karlovca sve do Like i Gorskog kotara, Istre. U Rijeci je isprva padala kiša, koja se zadnjih par sati pretvorila u snijeg koji je zabijelio i riječko područje. Snijega ima i diljem Istre, posebno u unutrašnjosti, ali pahuljica ima i uz more.

Temperature zraka su u tim krajevima oko nule, tamo gdje snijeg uspori, nerijetko temperature zraka kliznu u minuse, a u višim mjestima, primjerice na Platku, temperatura je tijekom dana bila -5 stupnjeva, pa je tako lijepo okovala snježni pokrivač. Kako će se bližiti noći, temperature će još padati, pisali smo ranije.

Iznimno jako i orkansko puhanje, o kojem su građani Gorskog kotara, Like, Rijeke, karlovačkog područja i područja podno Velebita obaviješteni jučer porukama na mobilnim uređajima putem Centra 112 – prije nekog je vremena u potpunosti zatvorilo dionicu autoceste A1 na relaciji između Posedarja i Svetog Roka. Kako su za danas najavili iz DHMZ-a, to se i ostvarilo - izdali su jučer i crveno upozorenje na vjetar u regiji Rijeka, gdje će naglo zapuhati olujna i orkanska bura, a događaju se i najavljeni udari bure podno Velebita s jačinom od 130 i 160 km/h koji su zatvorili A1 između Sv. Roka i Posedarja za sva vozila. Također, zbog orkanskog vjetra za sve skupine vozila zatvorena je Jadranska magistrala, između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, dok je na velikom dijelu magistrale promet zabranjen za prvu i drugu skupinu vozila. Ista zabrana vrijedi i za Krčki most. Javili su iz HAK-a već ujutro i ta obavijest vrijedit će do daljnjega.

Brojne druge prometnice zatvorene su zbog snijega i olujnog vjetra za kamione i tegljače s prikolicama, u prekidu su i linije katamarana. Padaline neće stati tijekom dana, tako da snježni pokrivač očekuju i na Kvarneru i uz Jadransku obalu, a njegov će se sloj dodatno podebljavati na kopnu.

