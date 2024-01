Meteorolog pojasnio: 'Imamo normalnu zimu u koju je na jedan dan uletjelo proljeće'

Onaj scenarij koji su meteorolozi najavili s vremenskim (ne)prilikama za danas tijekom dana u čitavoj Hrvatskoj, upravo se i odvija, s nekim detaljima gotovo u sat precizno u odnosu na najave. Snijeg pada od jutra u sjevernoj i središnjoj Hrvatskoj; od Varaždina, Međimurja, Zagreba preko Karlovca sve do Like i Gorskog kotara, Istre. U Rijeci je isprva padala kiša, koja se zadnjih par sati pretvorila u snijeg koji je zabijelio i riječko područje. Snijega ima i diljem Istre, posebno u unutrašnjosti, ali pahuljica ima i uz more.

Temperature zraka su u tim krajevima oko nule, tamo gdje snijeg uspori, nerijetko temperature zraka kliznu u minuse, a u višim mjestima, primjerice na Platku, temperatura je tijekom dana bila -5 stupnjeva, pa je tako lijepo okovala snježni pokrivač. Kako će se bližiti noći, temperature će još padati.

Iznimno jako i orkansko puhanje, o kojem su građani Gorskog kotara, Like, Rijeke, karlovačkog područja i područja podno Velebita obaviješteni jučer porukama na mobilnim uređajima putem Centra 112 – prije nekog je vremena u potpunosti zatvorilo dionicu autoceste A1 na relaciji između Posedarja i Svetog Roka. Kako su za danas najavili iz DHMZ-a to se i ostvarilo - izdali su jučer i crveno upozorenje na vjetar u regiji Rijeka gdje će naglo zapuhati olujna i orkanska bura, a događaju se i najavljeni udari bure podno Velebita s jačinom od 130 i 160 km/h koji su zatvorili A1 između Sv. Roka i Posedarja za sva vozila. Također, zbog orkanskog vjetra za sve skupine vozila zatvorena je Jadranska magistrala, između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, dok je na velikom dijelu magistrale promet zabranjen za prvu i drugu skupinu vozila. Ista zabrana vrijedi i za Krčki most. Javili su iz HAK-a već ujutro i ta obavijest vrijedit će do daljnjega.

Brojne druge prometnice zatvorene su zbog snijega i olujnog vjetra za kamione i tegljače s prikolicama, u prekidu su i linije katamarana. Padaline neće stati tijekom dana, tako da snježni pokrivač očekuju i na Kvarneru, te uz Jadransku obalu, a njegov će se sloj dodatno podebljavati na kopnu. Snijeg, olujni udari vjetra, na mjestima prava snježna mećava jer velike pahulje snažan vjetar raznosi po svuda, poledica, temperature u minusu – realnost je vremena u siječnju!

A još jučer smo tijekom dana imali gotovo kratke rukave i uživali u suncu jer dnevne su temperature u nekim krajevima išle i do 15 stupnjeva Celzijusovih.

- Što se te promjene vremena tiče ovih dana, mora nam biti jasno - srijeda je normalna, četvrtak nikako, a petak je opet normalan. Nema nikakvih polarnih hladnoća. Imamo normalnu zimu u koju je doslovno u četvrtak, na jedan dan, uletjelo proljeće – kazao je meteorolog Ivan Šolić. Stoga je četvrtak i temperature zraka negdje, primjerice na Jadranu, i do 17 stupnjeva Celzijusovih, nazvao temperaturnim šokom jer je riječ bila o nevjerojatno toplom danu za sredinu siječnja koji je došao nakon nekoliko dana ne baš toliko visokih dnevnih temperatura. Meteorolozi i liječnici slažu se da je ljudski organizam sada 'naštiman' na niske temperature, što je posve normalno, pa je ovakav temperaturni skok u četvrtak, zapravo bio anomalija. No, takve nagle promjene vremena, također najavljuju meteorolozi već neko vrijeme, nešto je što je naša nova realnost kroz svako godišnje doba.

Zoran Vakula je, tako, govoreći o ovoj zimi, kazao da prognoze kažu kako ćemo vjerojatno imati blagu zimu, ali u kojoj će biti nekoliko 'trenutaka' kada će ta blagost biti narušena kratkim periodima jakih padalina i niskih temperatura kojima se možemo nadati i u veljači.

Dakle, zime kao nekada kada smo od studenog pa gotovo do proljeća bili okruženi uglavnom snijegom; u većem ili manjem sloju, više nema. Snijeg je tek pokrivač koji nas u nekoliko kratkih valova podsjeti na bijelu verziju zime.

- Vjetrovito će biti i tijekom subote, no stabilnije. Nedjelja donosi slabljenje vjetra, ali i osjetno niže temperature, osobito u jutarnjim satima, te prestanak padalina – najavljuju prognostičari. Već sredinom idućega tjedna, smatraju, moguće su veće temperature.

