'Vrijeme' vas vodi u šetnju, a usred Tkalče ćete i plesati

Nalazite se na prvom peronu Glavnog kolodvora i iznenada vam se obrati neznanac. Ne vidite ga, ali čujete njegov glas.

– Gdje sam? Možda sam onaj turist, ili zaštitar, ili pak ovaj dječak s pjegicama? – govori i savjetuje da se okrenete nalijevo. I ondje, u gomili na kraju perona, spazite čovjeka koji gleda prema vama. Glas neznanca poručuje vam da ga slijedite. Ne znate tko je on, kamo vas vodi i zašto biste ga uopće trebali poslušati, ali ipak to učinite.

Izvornik iz Ukrajine

Početak je to nesvakidašnje predstave, odnosno interaktivne šetnje “Vrijeme” u produkciji Zagrebačkog kazališta mladih u kojoj daske, zastore i uobičajenu scenografiju teatra zamjenjuju gradske ulice, parkovi, tramvaji i slučajni prolaznici. Zagrebačka je to inačica predstave ukrajinske umjetničke organizacije “U!Zahvati”, a hrvatska je metropola prvi europski grad u kojem je, nakon praizvedbe u Kijevu, “Vrijeme” doživjelo premijeru. U šetnji sudjeluje 30 osoba koje uz pomoć slušalica prate zadani plan kretanja na hrvatskom ili engleskom jeziku, a sudeći po reakcijama na premijeri, mogao bi to biti još jedan hit ZeKaEma.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Putovanje, dakle, počinje na Glavnom kolodvoru, nakon čega se skupina tramvajem uputi do Doma Hrvatskoga društva likovnih umjetnika, a potom se šetnja nastavlja i u Jurišićevu, na Europski trg, Dolac, u tunel Grič, na Strossmayerovo šetalište... te naposljetku Jelačić-plac.

– Gledatelje kroz centar metropole vodi glas stranca, čiji se identitet doznaje tek kasnije, a s njima raspravlja o vremenu, gradskoj vrevi, užurbanosti, strci u životu, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, omogućavajući im da svakodnevicu grada vide na novi, drukčiji način – kaže producentica predstave Maja Gladović.

Glavni su naratori za hrvatsku verziju Danijel Ljuboja i Petra Svrtan, a na engleskom se publici obraćaju Mateo Videk i Vedran Živolić.

– Život nekih ljudi sliči rasporedu javnog prijevoza, sve je unaprijed isplanirano, ali nikad ne znate što vas čeka iza sljedećeg zavoja – govori glas dok se sudionici starom “devetkom” voze prema Džamiji. Iako još ne znaju tko im se i zašto obraća, gledatelji ga bez pogovora poslušaju kada im neznanac kaže da hodaju oko tamošnje fontane, brzo, pa sve sporije, imitirajući sekunde, minute i sate. A onda narator otkriva svoj identitet: on je Vrijeme.

Na repertoaru do 7. listopada

Zašto sudionici također trče Ulicom Račkoga, izrađuju papirnate avione i kredom crtaju sunce na Strossu, što im Vrijeme govori u dućanu elektroničke opreme i što zapisuju na papirić na fontani na Trgu hrvatskih velikana, zašto nasred Dolca trebaju zažmiriti, a nasred Tkalčićeve zaplesati, čemu služe deke koje ih čekaju na Opatovini i kako završava susret kod Manduševca, doznat će svi koji se odluče sudjelovati u novoj predstavi Zagrebačkog kazališta mladih koja metropolom “šeće” sve do 7. listopada.