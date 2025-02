VIDEO Zagreb nakon 30 godina dobio novu tržnicu: Tomašević obavio shopping pa zapjevao poznatu pjesmu

"Trideset godina...i više...obećavali su nam novu tržnicu, nismo vjerovali ni kad su počeli radovi prošle godine, uvjerit ćemo se tek kad vidimo da se otvori" tako je govorila većina okupljena na Vrapčanskoj 3 u istoimenom naselju koje je od danas bogatije za novu tržnicu i to poluotvorenog tipa. Investicija vrijedna nešto više od tri milijuna eura dovršena je s nešto više od dva mjeseca kašnjenja u odnosu na početni plan. "Malo jesmo kasnili, ali bitno je da je nakon više od pola stoljeća Vrapče dobilo novu i suvremenu tržnicu, ali ujedno i važno društveno središte naselja. Zagrepčani su navikli kupovati na tržnicama, ovdje smo uz brojne prometnice pa vjerujem da će biti vrlo posjećena" izjavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je više od sat vremena u druženju s građanima obilazio nekolicinu štandova i usput obavio subotnji shopping na placu.

Sir, med, povrće, cvijeće našlo se u cekeru, a gradonačelnik se dotaknuo i cijena kazavši da za kvalitetu vrijedi izdvojiti i da su potrošači ti koji će prepoznati isplati li se što. Odgovorio je tako na pitanje o visokim cijenama o kojima se posljednjih dana piše, poput primjera trešanja na placu koje stoje 35 eura za kilogram. "Podržavam potrošačke akcije i bojkote" dometnuo je Tomašević koji je, dobro raspoložen, i zapjevao "Serbus Zagreb" No, unatoč dekoru i šušuru otvorenja, posao još nije gotov. Otvoren je ustvari samo vanjski dio tržnice, a svi unutarnji prostori još čekaju svoje zakupce.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"U tijeku je natječaj za zakupce unutarnjih prostora, za ribarnicu i slične sadržaje pa očekujemo da i unutarnji dio profunkcionira do Uskrsa. Također, u dogovoru sa zakupcima napravit ćemo još neke preinake i u ovom vanjskom dijelu, a oni se ponajprije tiču drvene nadstrešnice" pojasnio je Tomašević. Naime, uz žutu zgradu nalazi se i drvena konstrukcija nadstrešnice, no nije natkrivena, a više prodavača apeliralo je baš na to kako bi prostor ostao ugodan i za ljetnih vrućina, ali i kada pada kiša.

Uz unutarnje grijane prostore koji su suvremeno opremljeni, tržnica ima i vlastitu garažu s 21 parkirnim mjestom koje će primarno koristiti zakupci odnosno komitenti, kako nam je pojašnjeno, a na vanjskom dijelu je uz zgradu pet parkirnih mjesta, dok će ostali sreću s parkingom okušati kod obližnjeg doma zdravlja, u okolnim ulicama ili pak najjednostavnije doći pješke ili busom. Otvoreni dio tržnice

namijenjen je mobilnim štandovima za voće i povrće, te rashladnim vitrinama za mliječne proizvode. Zatvoreni dio namijenjen je prodajnim lokalima za meso, perad, ribu i rezano cvijeće, te ugostiteljstvu, uredskim i poslovnim prostorima i sanitarnim čvorovima, pojasnili su iz grada

"Ono što ovu tržnicu čini posebnom jest njezina multifunkcionalnost. Zahvaljujući mogućnosti brzog uklanjanja vanjskih štandova, tržnica se u poslijepodnevnim i večernjim satima može transformirati u javni prostor za društvena i kulturna događanja, a na ovaj način postaje novo središnje mjesto okupljanja u naselju. Grad Zagreb, u suradnji sa Zagrebačkim holdingom i Tržnicama Zagreb, sustavno provodi strategiju modernizacije i revitalizacije tržnica. Ključni projekti uključuju zamjenu dizala na Dolcu, rekonstrukciju krovišta na Tržnici Utrina, unaprjeđenje pristupa Tržnici Trešnjevka, te planirane investicije u sigurnosne sustave poput videonadzora. Sve ove inicijative imaju za cilj stvaranje održivih, modernih i dinamičnih tržnica koje ostaju nezaobilazna mjesta druženja i najkraći put svježih proizvoda od polja do stola." navode u priopćenju iz Grada.