Velikim koncertom ZET-ov i sinjski orkestar zajedno proslavili jubilarne obljetnice

Prvo se postrojila Počasna satnija Kravat pukovnije, njima u čast, a onda su stigli i oni. Prvo Zagrebački orkestar ZET-a svojom koračnicom, a onda i Gradska glazba Sinj svojom. Trg bana Jelačića zato je bio ispunjen znatiželjnim prolaznicima, što domaćim a što stranim.

I, kao što to uvijek biva - bili su oduševljeni. Zvukovi limene glazbe ispunili su glavni gradski trg, a to je bio samo početak velike svečane proslave rođendana obaju orkestara - ZET-ov je napunio 95. godina djelovanja, a sinjski velikih i okruglih 160. Nakon što su se spojili na glavnom gradskom trgu gdje su zajedno odsvirali skladbe "Serbus Zagreb" i "Sinjski alkari“, zajedno su uz vodstvo Kravat pukovnije glazbenom povorkom stigli do Glazbenog paviljona na Zrinjevcu, gdje su održali glazbom ispunjen program.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Na koncert su došli i izaslavnici grada Zagreba i grada Sinja, a sve su pozdravili voditeljica projekata ZET-ovog orkestra Jelena Horvatinec, Davor Varenina, predsjednik Kluba Sinjana Zagreb i Petar Pavlović, predsjednik Gradske glazbe Sinj i direktor ZET-a Marko Bogdanović

- Gradska glazba Sinj osnovana je 1862. godine i od tada neumorno djeluje. U narednim danima ćemo imati odlazak u Sloveniju, i kasnije prigodno proslaviti 160 godina - rekao je Pavlović.

Gradska glazba Sinj osnovana je u Gradu Sinju, svirajući i uljepšavajući svojim zvucima crkvene svečanosti i procesije, razne prigodne skupove, vitešku igru Alku, priređujući razne koncerte, odajući posljednje počasti svojim sugrađanima. ZET-ov orkestar, pak, jedan je od najpoznatijih zagrebačkih orkestara, a plave boje Zagreba predstavljali su u cijeloj Hrvatskoj i svijetu. Izdali su i nekoliko albuma i monografiju.