Važna obavijest: Pet ZET-ovih linija sa Savskog mosta za vikend mijenja trasu u oba smjera

Autobusne linije 111 koja prometuje na relaciji Savski most - Donji Stupnik - Stupnički Obrež, 112 za Savski most - Lučko, 132 Savski most - Goli Breg - Brezovica, 164 Savski most - Horvati i 168 Savski most - Ježdovec - Prečko će od subote, 24. veljače u 7.30 sati do nedjelje, 25. veljače u 16 sati, prometovati djelomično izmijenjenim trasama u oba smjera, zbog radova na Karlovačkoj cesti kod kućnog broja 91.

Linije 111, 132, 164, 168 ići će trasom Savski most - redovnom trasom do Karlovačke ceste - (desno) rotor Jaruščica - (lijevo) Jadranska avenija - čvor Lučko - i u nastavku uobičajenim trasama do svojih odredišta.

Linija 112 prometovat će rutom Savski most - redovnom trasom do rotora Jaruščica - Jadranska avenija - čvor Lučko - i dalje uobičajenom trasom do Lučkog.

Za vrijeme izvođenja radova bit će uspostavljeno obostrano autobusno stajalište u zoni raskrižja Karlovačke ceste i rotora Jaruščica.