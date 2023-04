UŽIVO Zaiskrilo oko vrtića, Gordana Rusak kostimirala se u u prodavačicu jagoda

Prijedlog izmjena GUP-a, dodjela Nagrada Grada Zagreb, Nagrada Zagrepčanki godine, odluka o komunalnom redu samo su neke od točaka o kojima će zastupnici Skupštine grada Zagreba glasati na 22. sjednici u ovom sazivu. Pred njima je 46 točaka dnevnog reda, a još pet točaka pristigle su po hitnom postupku na što je reagirao Trpimir Goluža (Most) kojega je osobito zasmetala točka o izgradnji stambenog kompleksa na Srebrnjaku.

AKTUALNI SAT

1. Kako ćete riješiti problem nedostatka ljudskih kapaciteta u vrtićima, odgajatelja i drugog osoblja? Ana Profeta (Zagreb je naš!)

-Puno se ulaže u infrastrukturu, 45 milijuna eura za šest gradilišta i još desetak u idućih godinu dana. Ulažemo i u ljude, osiguravamo da rade u dostojnim uvjetima. Lani smo potpisali kolektivni ugovor u gradskim vrtićima koji je povećao osnovicu plaće za 4,5 posto, ostvareno je pravo na topli obrok od 500 kuna mjesečno, povećali smo božićnice i regres te povećanje plaće za šest posto - odgovorila je dogradonačelnica Danijela Dolenec.

2. S obzirom na nepravilnosti i nezakonitosti u Zagrebačkim cestama bog čega voditelja Juricu Krležu niste predložili za Nagradu Grada Zagreba? Ivica Lovrić (nezavisni)

-A zašto niste bivšeg šefa prijavili kada mu je ravnatelj HRT-a nosio 50 000 eura, ili one uhićene u mjesec dana nakon promjene vlasti? - odgovorio je gradonačelnik Tomislav Tomašević te dodao kako će provjeriti njegove navode i ako su točni, bit će sankcija.

3. Koliki je iznos prve rate štetnog kredita koji je Holding podigao lani u rujnu s obzirom na to da su kamate narasle za 3,67 puta u osam mjeseci i koliko je to više od proklamiranog? Nenad Predovan (BM 365)

-Točan ćemo broj dostaviti u pisanom obliku. Točno je da su kamate porasle, mi imamo kredit vezan uz varijabilnu kamatnu stopu s obzirom na to da je to jedino bilo ponuđeno na tržištu. Uspjeli smo dogovoriti fiksiranje, fiksirali smo ju do 2025. kada očekujemo da će se postepeno smanjivati pa očekujemo da neće rasti nadalje. Istina, platit ćemo više, promijenilo ses tanje na tržištu kapitala, vrijeme jeftinih kredita je prošlo- odgovorio je Ivan Novaković, predsjednik uprave Zagrebačkog Holdinga. Situacija je slična u Cijeloj EU, dodao je Tomašević.

-Umjesto da ste iskoristili jeftine kamate i refinancirali dugove, mi to moramo raditi u najgore moguće vrijeme. Preporučujem vam da se fokusirate na kamatu unutar vaše stranke koja ide u stečaj, jer ni stranku ne možete voditi, a kamoli grad- dodao je Tomašević.

Sve to je irelevantno i nema veze s mojim pitanjem, ustvrdio je Predovan te pitao Novakovića kako je fiksirana stopa, no dodao kako će po sadašnjoj kamatnoj stopi grad Zagreb platiti oko 46 milijuna eura više od proklamiranog te upitao je li točno da se ide u smjeru prodaje Gradske plinare Zagreb.

-Kredit je giljotina nad glavom grada Zagreba koja se opasno ljulja i što ćete učiniti? Dizati cijene ili rasprodavati imovinu?- upitao je Predovan, no dobit će pisani odgovor.

4. Zbog čega uništavate domaće prodavače jagoda? Gordana Rusak (BM 365)

-Lokacije ste sve li sa 120 na 53. Uveli ste licitaciju pa umjesto po cijenu od 2.400 do 3200 kuna za jedan štand, licitirana cijena iznosi i do 4000 eura i više,a u to ide i taksa za najam javne površine ud 220 eura. No to nije sve, ne priznajete potvrdu GSKG-a da onaj tko se natječe nema dug prema Zagrebu već sami moraju napisati izjavu i ovjeriti kod javnog bilježnika. Kad dođete po rješenje, nakon što sve platite, plaćate taksu od 9 eura po lokaciji. Ako je prvi ponuđač odustane, plaća po tuđoj licitiranoj cijeni- pitala je Rusak.

-U roku mjesec dana kada smo preuzeli vlast, uhićena je predsjednica povjerenstva za dodjelu javnih površina. U optužnici Uskoka se piše kako su se hinile manifestacije da bi se došlo do lokacija plaćenih od proizvođača po malim cijenama i da je gradonačelnik osobno odlučivao koji će jagodar dobiti koju lokaciju. takve prakse nema za Advent, nema je i ni za jagodare. Ne želim raditi dilove, nego inzistiram za sezonsku prodaju voća da ide javni natječaj. Postoje različiti kriteriji od kojih jednaki broj bodova donosi cijena kao i blizina u odnosu na Zagreb. Natječaj je skrojen tako da bude potpora za male proizvođače - objasnio je Tomašević.

-Nije Bandić donosio odluke nago krovno Udruga jagodara, nisu se bunili, sve je teklo godinama. Jedino što ne mogu preživjeti ste vi. Ponašate se kao banka kojoj je važan profit, a ne kao servis građana. Jagodari su preživjeli potres i kovid, ali vas neće- rekla je Rusak.

-Zanimljive su vaše dezinformacije. Postoje tri krovne udruge koje su prodavale jagode, u tome i je problem, svađali su se oko lokacija, nije bilo jasne procedure. Dodjeljivao ih je Bandić po optužnici USKOK-a. Mora ići na natječaj koji prednost daje lokalnim proizvođačima. Osobno saa primio sve udruge jagodara i najavio natječaj- zaključio je gradonačelnik.

5. Kako teče program Kultura u zajednici? Marin Živković (Zagreb je naš!)

-Želimo kulturu i umjetnost podijeliti s građanima ne samo u centru i kroz mrežu centara i knjižnica, nego i u prostorima pod mjesnom samoupravom- odgovorila je pročelnica Ureda za kulturu, Emina Višnić.

6. Što je s izgradnjom javnih stanova za najam? Marijana Rimanić (Zagreb je naš!)

-Priuštivo stanovanje nam je bitno. Donesene su dvije bitne odluke, jedna je se tiče prodaje stanova u gradskom vlasništvu koji se prodaju samo u iznimnim slučajevima jer ih želimo zadržati.- Fond sada broji 6 800 stanova a broj ćemo i povećati. Uskoro će biti u skupštini i odluka u kojom se regulira cijene najma, bit će socijalni i priuštivi najam, a bit će predstavljena i visina paušala za kratkoročni najam jer je vaga najma stanova za kratkoročni i dugoročni najam u disbalansu.

Najbliže smo došli do izgradnje zgrade u Podbrežju peta zgrada od 11 koliko ih je tamo s 268 stanova koja će udomiti oko 900 sugrađana, projektira se vrtić i škola. To je Holdingova investicija u pregovorima smo s dvije banke koje bi gradu trebale dati povoljan niskokamatni zajam. Idemo i u razvoj drugih lokacija, Borovje, dva dijela, provedeni su natječaji, potrebno je napraviti urbanističke planove uređenja. Blok Badel je također otišao u planskom smislu i naći ćemo da dio postotka stanova u Bloku Badel budu gradski - obrazložio je dogradonačelnik Luka Korlaet.

7. Kako klasificirate prihode od komunalne djelatnosti u sastavnicama Zagrebačkog holdinga? Kristijan Jelić (HSLS)

-Dio aktivnosti su komunalne, dio komercijalne, odvojeno vodimo informacije o prihodima i dostavljamo sve izvještaje koji su tražene i dostavili smo ih gradskim uredima te predlažem da izradimo nove ako treba- objasnio je Novaković.

8. U kakvom su stanju prometne nadzorne kamere u Zagrebu? Davorka Moslavac Forjan (SDP)

-Imamo postavljenih oko 500 kamera na raskrižjima i one služe za nadzor prometa i sankcioniranje nepropisno parkiranih vozila. Ako netko od državnih tijela zatraži da im se dostave podaci s lokacija, naš sektor reagira i dostavlja im. Neke kamere nisu u funkciji i po 15 godina, a za kamere za nadzor brzine prometa nisu u našoj nadležnosti već ih postavlja MUP.

9. Oko 7000 djece neće biti upisano u dječje vrtiće. kako ćete ih upisati i na koji način ćete rješavati one koji ne dobiju mjesto u vrtiću? Mario Župan (HDZ)

-Ulažemo ogromna sredstva u gradnju novih kapaciteta, prijavit ćemo i još. mi ukupno ne dobijemo toliko zahtjeva, a u mjeri ima djece vrtićke dobi oko 3000 djece, ako se svi prijave, imat ćemo maksimalno 3000 neupisane djece. Lani smo imali oko 1300 djece koja su ispunjavala uvjete a nisu bila upisana. Gradimo 6 vrtića, a bit će ih još. Dio vrtića će biti gotov do rujna i računamo oko 500 mjesta, a bit će gotov i dio prenamjena, kako se budu otvarali tako ćemo ih popunjavati - objasnila je dogradonačelnica Dolenec.