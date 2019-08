Užas u Zagrebu: Trojica državljana Srbije mlatila muškarca i uzela mu novac, preminuo je u bolnici

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad trojicom državljana Republike Srbije (48,31,53) zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela razbojništva nad 80-godišnjakom sa smrtnom posljedicom, izvijestila je PU zagrebačka.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su osumnjičeni početkom ožujka 2019. godine poslije ponoći došli u kuću na području Trešnjevke. U kući su odvojeno, svaki u svojem stanu, stanovala dvojica braće (80,78). Tijekom poznanstva s osobama sumnjivog ponašanja, osumnjičeni muškarci doznali su da stariji brat posjeduje veće novčane iznose.



Osumnjičeni 53-godišnjak, prema ranijem dogovoru s ostalom dvojicom, ostao je u dijelu kuće u kojem stanuje 78-godišnjak, zadržavajući ga u tom prostoru kako ne bi mogao upozoriti brata na ono što se događa. Za to vrijeme druga dvojica osumnjičenih otišla su do stana starijeg brata, pozvonila i ušla s namjerom da se domognu njegova novca. Po ulasku u stan, zadali su mu više udaraca rukama i nogama po glavi i tijelu, a potom u potrazi za novcem ispremetali stvari po kući. Tijekom jednog sata, od ponoći do jedan ujutro, osim što su ga tjelesno ozljeđivali, vezali su ga uporni u namjeri da pronađu novac, u čemu su na kraju i uspjeli. Za sada je još uvijek riječ o neutvrđenoj količini novca.



Odmah potom njih su se dvojica vratila u drugi dio kuće, odnosno u stambeni prostor gdje ih je čekao treći osumnjičeni koji je zadržavao 78-godišnjaka, mlađeg brata oštećenog, da ne iziđe i pomogne bratu koji je ostao u teškom stanju. Tada su se sva trojica udaljila s mjesta događaja odnoseći sa sobom za sada neutvrđeni iznos novca. Mlađi brat odmah se uputio do stambenog prostora starijeg brata kojeg je pronašao bez svijesti na podu, zavezanog i teško ozlijeđenog, zbog čega je odmah pozvao policiju.

Po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, ozlijeđeni 80-godišnjak kolima hitne medicinske pomoći prevezen je u KB Sestre milosrdnice, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Početkom lipnja oštećeni je zbog teškog zdravstvenog stanja i potpune ovisnosti o tuđoj njezi i pomoći nakon politraume zadobivene prilikom razbojništva premješten u drugu bolnicu, gdje je krajem lipnja preminuo.



Osumnjičeni 53-godišnjak u zakonskom roku predan je pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je nadležnom županijskom državnom odvjetništvu. Policijski službenici nastavljaju provoditi kriminalističko istraživanje radi pronalaska druge dvojice osumnjičenih.