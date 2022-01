U tri dana samo u Zagrebu i Velikoj Gorici ukradena tri auta, evo kako se zaštititi od drskih lopova

Prilika čini lopova, a vješti lopovi od Nove godine do danas čak tri put su iskoristili priliku. Zagrebačka policija izvjestila je o nekoliko krađa automobila na području Zagreba i Velike Gorice i to mahom starijih vozila, zato vam u nastavku donosimo korisne savjete za zaštitu svog limenog ljubimca od drskih lopova.

U Sesvetama ukraden Golf II

U nedjelju, 2. siječnja između 13 i 20 sati u Sesvetama u Ulici Pavla Lončara, na parkiralištu, nepoznati je počinitelj otuđio osobni automobil marke Golf II zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 25-godišnjaka. Materijalna šteta iznosi oko 6.000 kuna.

Na Maksimiru ukraden Megane

Između 31. prosinca 2021 godine i 2. siječnja 2022 godine na području Maksimira, Ulici Jurja Dalmatinca, nepoznati je počinitelj s parkirališta otuđio osobni automobil marke Renault Megane karlovačkih registarskih oznaka u vlasništvu 76- godišnjaka. Materijalna šteta iznosi oko 10.000 kuna.

Hyundai Getz nastradao u Gorici

Posljednji slučaj zabilježen je u Velikoj Gorici. Jučer, 3. siječnja, u Velikoj Gorici u Ulici Matije Slatinskog, između 15 i 16.30 sati nepoznati je počinitelj s parkirališta otuđio osobni automobil marke Hyundai Getz zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 42-godišnjaka. Materijalna šteta iznosi oko 8.000 kuna

Kako se zaštititi od krađe?

Foto: Josip Regovic/PIXSELL Krađa automobila 16.01.2019., Zagreb - Ilustracija za kradju automobila. rPhoto: Josip Regovic/PIXSELL

Apsolutne zaštite nema, alarm, mehanička, električna i elektronička blokada pomažu, ali ima i boljih, učinkovitijih i ‘mudrijih’… Što ih je više, to ste sigurniji

Svaki se dan u Hrvatskoj provali u prosjeku u deset vozila, od toga se tri ukradu. Postoje pravila i poznati obrasci po kojima se auti kradu, ali najvažnije je pravilo da – pravila nema. Dobro se zna da su glavne mete Volkswageni, Škode, BMW-i, Audiji…, ali mogu vam ukrasti i starog Renaulta, Fiata, Ladu…

10 načina kako spriječiti krađu vašeg automobila:

1. Izbor automobila

Pri kupnji novog ili rabljenog birajte marku koja u ‘podzemlju’ ne kotira visoko, za razliku od Volkswagena, Škoda, BMW-a, Audija… Japanski i korejski auti višestruko su sigurniji od europskih. Egzotične izvedbe, poput kabrioleta i pick-upa, rjeđe se kradu, karavan je sigurniji od kompakata… Lopovi najviše vole automobile koji se utapaju u sredinu, srebrne, bijele, crne, sive, crvene… Ne vole ‘kanarince’, poput žutih i zelenih, koji se lako uočavaju, bježe i od višebojnih.

2. Alarm je najvažniji

Važno je spriječiti da lopov uopće uđe u automobil, ukrade stvari i opremu, bilo što radi, ‘kopa’ po njemu, ima vremena tražiti slabe točke. Raspitajte se o najboljim specijalistima koji ugrađuju alarme, pitajte ih je li ukraden ijedan auto kojeg je zaštitio? To im je referenca, prosurfajte i na internetu. Današnji CAN alarmi, koji se priključuju na glavnu elektroničku instalaciju i povezani su s elektroničkom blokadom, mogu se tako složiti da ih ni ‘profesionalci’ ne mogu utišati, ili im za to treba puno vremena, uz tuljenje, kojeg nemaju…

3. Elektronička i električna blokada

Vrlo je učinkovita i kao zasebna mjera, jer blokira električnu pumpu goriva i elektropokretač. Dobro je rješenje da se ugradi u sklopu alarma, još bolje ako se ugrade dva odvojena sustava, dakle da elektronička blokada, koja deaktivira strujno napajanje za gorivo i paljenje, bude zaseban sustav. Tada treba imati dva odvojena ‘pametna ključa’, sebi malo otežavate život, ali lopovu će krađa postati ‘mission impossible’. A kako će svaka blokada blinkati posebnom ‘ledicom’, vjerojatno će odustati čim ih ugleda. Postoji i učinkovito, klasično rješenje: skriveni električni prekidač za paljenje, kojeg nije lako pronaći, pogotovo lopovu koji nema puno vremena te je u manjoj ili većoj panici. Treba paziti da ga možete aktivirati neprimjetno, da lopov koji vas eventualno promatra ništa ne ‘skuži’.

Foto: Kristina Stedul-Fabac/PIXSELL Krađa automobila 02.01.2019., Karlovac - Kradja automobila. rrPhoto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

4. Mehanička blokada

Čak i najjednostavnija poput kuke za volan, dovoljna je da provalnik počne tražiti lakšu metu. Naime, za uklanjanje treba prepiliti ili oštetiti volan, što otežava izglede daljnje prodaje (kad želite kupiti novi volan ili bravu, prodavač je dužan obavijestiti policiju), gube se minuti, raste rizik… Najbolje su mehaničke blokade mjenjača, podjednako za mehanički i automatski mjenjač, u čije će se deblokiranje na cesti rijetko koji lopov upustiti. Za to treba ukradeni auto odšlepati u skrivenu garažu, nužna je cijela organizacija i logistika…

5. Graviranje svih stakala

Jako koristi, a najbolje je na gravirati registarsku oznaku. Uh.., reći će većina potencijalnih kradljivaca kad se tada približi. Auto se može prepoznati i s drugim, lažnim tablicama, podatke nosi trajno na sebi, povećavajući lopovima rizike svih vrsta. Usto treba mijenjati stakla, što nije ni lako ni jeftino, pa to ne želi niti jedan kradljivac. Ako se auto krade radi dijelova, označena se stakla mogu baciti…

6. Izmijenite/premjestite OBD priključak

Noviji se auti kradu preko OBD priključka, bilo da se poništi ili učita elektronički kod koji gasi alarm i isključuje elektroničke blokade za paljenje i dovod goriva, bilo da se priključi već pripremljeni sklop odnosno cijela pripremljena instrumentna ploča s elektronički premoštenim blokadama. Lopovu ćete ‘zagorčati život’ i prisiliti ga na kapitulaciju, ako vam stručnjak ugradi novi OBD priključak s izmijenjenim položajem i rasporedom pinova (kontakata), još bolje, izmijenjenog ga postavi na drugo mjesto.

7. Otvaranje haube na drugi način

Višestruko je korisno da vam dobar mehaničar promijeni način otvaranja poklopca motora, primjerice ukloni ili deaktivira plastičnu polugu za otvaranje te postavi izdanak (hvataljku) na kraju sajle, koju ćete tako potezati kliještima koja držite u gepeku. Jest, time ćete i sebi otežati otvaranje, ali nakon malo prakse to ćete naučiti napraviti u nekoliko sekundi. Kod novih se auta hauba se otvara jednom ili dvaput mjesečno, pa to nije problem. A lopova ćete ‘izludjeti’ i natjerati na bijeg. Naime, oni često žele čim prije otvoriti haubu, kako bi pjenom iz spreja ili krpom utišali alarm, a u slučaju mehaničke blokade mjenjača pokušali odvojiti mjenjačku kutiju od polužja za šaltanje, ubacili u drugu, upalili motor i nestali. Ili, jednostavno ukrasti akumulator…

8. Satelitsko praćenje automobila

Koje se ugovara sa zaštitarskim kućama, poželjno je ako imate skupi automobil, a cijene su prihvatljive. Tad se može riješiti i gašenje motora na daljinu. Korisno je i roditeljima koji žele provjeriti i pratiti kako im djeca voze automobile, gdje se nalaze… ‘Profesionalci’ mu mogu doskočiti, ali ne baš jednostavno, i nikad ne mogu biti sigurni da još nešto ne postoji, što nisu blokirali.

9. Mobitel na skrivenom mjestu u automobilu

Stare Nokije, s baterijom koja traje nekoliko dana, ako je u mirovanju i tjedan, iz više razloga postaju tražena roba, a ovo je jedan od njih. Mobitel s ‘pre-paid’ brojem, stišan i napunjen, najbolje je sakriti u uglu prtljažnika, a dobar električar može riješiti i stalno napajanje. Potom će policija lako ući u trag autu i iznenaditi lopove. Ovime ćete im ‘opako podvaliti’…

10. Hands-free ključ držite u alu foliji

Na internetu već je mjesecima hit-metoda kojom lopovi snažnim dekoderom veličine laptopa, koji tisućama puta pojačava signal kojeg elektronički ključ – kartica šalje, jednostavno ga uhvate pred kućom ili zgradom vlasnika, otvore vrata, sve deblokiraju i može se reći – zbogom autu. Zamatanje elektroničkog ključa/kartice u aluminijsku foliju koja blokira signal ili stavljanje u kutijicu iznutra troslojno obloženu folijom, izludit će lopove u traženju signala i natjerati ih u bijeg. Učinkovita zaštita u ovom slučaju je klasični električni prekidač struje za paljenje ili pumpu goriva.

