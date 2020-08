U tijeku su prijave za ovogodišnji Startup Factory, nagradni fond je 550 tisuća kuna

Pametni stol koji grije, bicikl koji samostalno navigira svog vozača po piktoresnim stazama u prirodi, edukativni sustav za djecu... Neke su to samo od ideja i proizvode koje su se "skuhale" u sklopu Startup Factoryja. Organizira ga Zagrebački inovacijski centar (ZICER), a u tijeku su prijave za novu, petu "sezonu" ovog predakceleracijskog programa. Program sigurava intenzivnu edukaciju, vrhunske mentore, ZICER-ovu infrastrukturu, promocijsku podršku i umrežavanje, a za najbolje timove i bespovratna novčana sredstva iz fonda vrijednog 550 tisuća kuna.

Prijave traju do 20. rujna, a javiti se mogu timovi ili startupovi registrirani kao pravni subjekti koji u trenutku podnošenja prijave nisu stariji od 12 mjeseci, a koji razvijaju visokotehnološka rješenja i okupljaju od 2 do 7 punoljetnih članova tima komplementarnih znanja. Svoje ideje mogu razvijati u bilo kojem području, no preporučljiva su ona poput prometa, zdravlja, održavanja okoliša, robotike, edukacije i turizma. Bootcamp za odabir sudionika u programu održat će se 9. i 10. listopada, Startup Factory starta 15. listopada, a finale će se održati, kao i uvijek, u sklopu međunarodn startup konferencije Zagreb Connect i to 3. prosinca.

Više informacija dostupno je na stranici Starup Factoryja, a ovdje se mogu pronaći poduzetničke priče inovatora i poduzetnika koji su svoje ideje razvijale u prostorima ZICER-a na Zagrebačkom velesajmu.