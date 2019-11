U proračunu opet stari projekti, stotine milijuna idu za vraćanje kredita

I rebalans ovogodišnjeg i donošenje novog, 12,4 milijarde kuna vrijednog proračuna, a sve to vrlo vjerojatno u rekordna tri dana, koliko bi mogla potrajati sjednica Gradske skupštine zakazana za 9. prosinca. Posla je za zastupnike mnogo jer imaju nepuna tri tjedna da pripreme amandmane, a na umu moraju imati i to da se proračun donosi već nakon prvog čitanja.

Paromlinu jedan od sedam

Prvi takav odobrili su skupštinari lani, a sad će pred njih podaci o tome što se dosad uspjelo napraviti. Vidjet će, među ostalim, da su za kulturne ustanove odobrili 40 milijuna kuna, a Grad je uložio tek nešto više od 13 i pol, kao i da je za zdravstvene objekte u 2019. godini planirano 67 milijuna kuna, a potrošeno ni 27 milijuna. Najviše su “izgubile” Knjižnice grada Zagreba, odnosno njihov budući centar u Paromlinu, za čiju se projektnu dokumentaciju trebalo izdvojiti sedam milijuna, a na kraju će se dati jedan. Isto tako, za dogradnju i opremanje Klinike za psihijatriju Vrapče u ovoj je godini Grad trebao dati 47 milijuna kuna, a taj je iznos smanjen na ni deset milijuna.

A iako se očekivalo da će se rebalansom, osim planiranih 29 milijuna u ovoj godini, za gradnju sljemenske žičare izdvojiti još pokoji milijun, to se neće dogoditi, baš kao što se ni proračunom za 2020. godinu ne planira znatnije izdvajanje za ovaj projekt u nastajanju. Sljedeće se godine iz gradske blagajne za žičaru planira dati tek milijun kuna, što je zapravo posve razumljiv iznos s obzirom na to da će na sjednici u prosincu zastupnici odlučivati i o kreditu od 537 milijuna kuna koji će ZET vraćati do 2035. godine, a trebao bi se utrošiti upravo na Sljemenu.

Što se drugih kapitalnih ulaganja u objekte tiče, u sljedećoj će godini opet, kao i prethodnih, većina njih biti prenesena. Konkretno, kao i u 2019. godini, i u 2020. planira se opremanje Gavelle, projektna dokumentacija za vrtiće Vrbani, Malešnica, Ivanja Reka, Sveta Klara i Brezovica, kao i, primjerice, gradnja Osnovne škole Resnik, ali i ambulanti u Lučkom i na Žitnjaku. U sljedeću je godinu opet premještena i izrada projektne dokumentacije za bazen u Španskom, kao i za SRC Svetice, a bolje će dane u sljedećoj godini čekati i Kamenita vrata, koja su do kraja 2019. godine već trebala imati obnovljenu i uređenu oltarnu nišu.

Više i za demografiju

“Riješena” je trebala biti i većina gradskih pothodnika jer na njih se još lani planiralo potrošiti 16,2 milijuna kuna. Na kraju je dano tek malo više od milijun, ali za 2020. godinu ipak se isplaniralo 22,6 milijuna za njihovu rekonstrukciju. Gleda li se po gradskim uredima, od novog će proračuna svakako najviše profitirati onaj za financije, koji vodi pročelnica Daniela Juroš Pečnik jer njezin se budžet u odnosu na lani povećava gotovo dvostruko, s 208 milijuna na 400. Veći će dio tog “kolača” otići na “zajmove od tuzemnih banaka”, dok će znatno pojačanje na računima vidjeti i Ured za demografiju te onaj za kulturu, a po dva milijuna kuna manje izdvojit će se za mjesnu samoupravu, odnosno za gradske četvrti i mjesne odbore, a za isti je iznos umanjen i budžet Ureda gradonačelnika. Oporba, točnije Lijevi blok, jučer je već kritizirala novi proračun.

– Kao i uvijek, nepregledno, nerazvojno i teško usporedivo s odrađenim – kazala je Rada Borić iz Nove ljevice.

