'Tri, dva, jedan, sanjkaj': Na Cmroku održano prvo natjecanje u sanjkanju

Na najpopularnijem zagrebačkom sanjkalištu, onome na Cmroku, održano je danas prvo natjecanje u sanjkanju za djecu i mlade. Kup je započeo u 11 sati, a mnogi su natjecatelji sa roditeljima na livadu došli ranije kako bi usavršili svoje sanjkaške vještine i proučili kako najbrže stići do cilja. A najbolju je taktiku, čini se, imao Lucas Lowrie, koji je do cilja dosanjkao za 16.6 sekundi.

- Ključan je položaj u kojem se spušta niz stazu, ako sjedite uspravno nakon nekog vremena počne vas bacati u stranu – tajnu svoje pobjede otkriva Lucas, koji je odnio zlatnu medalju u kategoriji starijih kadeta, odnosno djece između 11 i 14 godina te osvojio tečaj jahanja i godišnju ulaznicu za Zoološki vrt. Najviše je bilo natjecatelja u najmlađoj kategoriji, onoj za djecu od tri do šest godina, koji su se na stazom spustili s roditeljima. Starijima, čini se, ipak nije bilo do sanjkanja, jer se za kategoriju od 15 do 18 godina nije prijavio nitko.

[video: 29509 / ]

-Tinejdžeri su, izgleda, jučer bili vani pa im Cmrok u subotu ujutro i nije toliko privačan – kazala je Beti Kolar, zamjenica ravnatelja Ustanove za upravljanje sportskim objektima. No Cmrok je danas privukao brojna poznata lica poput Sandre Bagarić i Nevene Rendeli, koje su se niz stazu spustile sa štićenicima Dječjeg doma Zagreb.

- Ove godine još improviziramo, no iduće godine nema improvizacije i napravit ćemo najbolje sanjkalište u Europi. Ja ne znam drugačije raditi nego najbolje – obećao je jučer na Cmroku gradonačelnik Milan Bandić.