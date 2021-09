Trebate popraviti bicikl ili televizor? Sutra to možete obaviti na Trgu bana Jelačića

Ako imate pokvareni televizor, neispravni bicikl, ili trebate možda zakrpati kišobran ili možda cipele, možete to učiniti sutra na Trgu bana Jelačića, i to od 8 do 14 sati. Održava se, naime, akcija #ZaZeleniSvakiDan kojom se nastoji potaknuti ljude da svoje stvari radije popravljaju umjesto da bace i kupe druge.





Na glavnom zagrebačkom trgu građanima će na usluzi biti zagrebački obrtnici – bravari, galanteristi, RTV serviseri, serviseri bicikala i kišobrana, krojači i postolari – koji će besplatno vršiti manje popravke na donesenim predmetima. Događaj zajedno organiziraju Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Grad Zagreb, Hrvatska obrtnička komora i Turistička zajednica Grada Zagreba.



- Malim pomacima u svakodnevnim navikama, popravkom stvari (ako je moguće), umjesto bacanja i kupovanja novih, svatko od nas može pomoći u očuvanju okoliša i klime - kažu u Ministarstvu gospodarstva.