Donosimo detalje Tomaševićevog proračuna: Evo tko su dobitnici, a tko gubitnici

Veći je nego ikada, slažu se svi. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici predstavili su jučer proračun za 2022. koji će kako su najavili, biti usmjeren prema stabilizaciji gradskih financija, potresnoj obnovi te održivom razvoju. Tomaševićev proračun 'težak' je 15, 1 milijardi kuna što je za 1,1 milijardu više u odnosu na rebalans ovogodišnjeg proračuna. Od planiranog iznosa, oko 4,9 milijarde predviđeno je za proračunske korisnike, a 10,2 milijarde na osnovni dio gradskog proračuna. Ove godine, nakon rebalansa taj je iznos bio 9,5 milijardi.

Nova gradska uprava pohvalila se kako će prvi puta nakon dugo vremena prihodi biti veći od rashoda pa se za iduću godinu u blagajni planira suficit od 300 milijuna kuna. Što se tiče rashoda, iz proračuna se planira 280 milijuna kuna za Fond solidarnosti, 150 milijuna bit će uloženo u obnovu privatnih zgrada, a čak 965 milijuna kuna bit će uloženo za otplatu dugova što je 700 milijuna kuna više nego ove godine kada je za dugove iz proračuna uplaćeno tek 241 milijuna kuna.

- S planiranim suficitom počinjemo otplaćivati nagomilani gradski dug od 1,3 milijarde kuna prema dobavljačima - rekao je Tomašević. Drugim riječima, suficit će se iskoristiti za pokriće akumuliranog manjka iz godina prije 2019.



Kada se odbiju svi rashodi, najavljeno je, redovni proračun bit će 600 milijuna kuna manji nego za 2021. te će iznositi 8,5 milijardi kuna. Zbog do sad napravljenih rezova, troškovi redovnih proračunskih stavki bit će tako manji za 7 posto, odnosno rezanjem troškova Grad će uštedjeti oko 700 milijuna kuna.



To će se 'namaknuti' rezanjem plaća rukovoditeljima u gradskoj upravi čime će iduće godine grad uštedjeti 34 milijuna kuna, na rezanju vijećničkih i drugih naknada štedit će se 30 milijuna kuna, više od 24 milijuna kuna više ostat će za 2022. zbog ukidanja troškova čuvanja gradske imovine, i još 24 milijuna na troškovima računalnih usluga. Ipak, najveću uštedu od 283 milijuna kuna u narednom proračunu nova je gradska vlast ostvarila ukidanjem mjere roditelj odgojitelj.



Grad računa na 1,5 milijardi dodatnih prihoda u odnosu na 2021. i to 520 milijuna iz Fonda solidarnosti EU što će biti uloženo u obnovu, na još dodatnih 415 milijuna kuna prihoda od poreza koji će se povećati, objasnio je Tomašević, zbog predviđenog rasta BDP-a najavljenog za iduću godinu, a u planu je i zarada dodatnih 680 milijuna kuna od prodaje gradske imovine.



Nova gradska uprava namjerava tako prodati udjele u tvrtki Apis i drugim gradskim tvrtkama te gradskih poslovnih prostora i zemljišta. Od prodaje udjela u Apisu, računaju zaraditi 350 milijuna kuna, 160 prodajom poslovnih prostora, te 24 milijuna kuna prodajom gradskih zemljišta poput onog u Blatu i Mandlovoj ulici. Gredelj i Paromlin za sada se neće prodavati, a nova uprava u Paromlinu kani graditi knjižnicu ako uspiju povući sredstava iz EU, nakon što se napravi prostorni plan.



Proračunom za 2022. predviđena je gradnja četiri dječja vrtića (67 milijuna kuna), a naredne godine još novih osam. Veliki razvojni projekt je i denivelacija Slavonske avenije kod križanja s Ulicom Siniše Glavaševića na Žitnjaku čija je vrijednost 90 milijuna kuna, poslije potresna obnova u vrijednosti 287 milijuna te jačanje programa stipendija od 48 milijuna kuna. Najavljena je i obnova Prirodoslovnog muzeja u kojoj bi Grad sudjelovao s 25,3 milijuna kuna, dok bi se još 33,2 milijuna kuna povuklo iz EU fondova.



O dobitnicima i gubitnicima novog proračuna, iz gradske uprave nisu još htjeli govoriti, no najavljeno je da će Sportski savez dobiti manji iznos nego ove godine no kontrola novca bit će, poručuju, veća. Sredstva su smanjena i manjinama, no rečeno je kako se radi o minimalnim uštedama. Dobitnik će pak biti ZET kome će subvencije biti povećane. Umirovljenici i ugrožene skupine imat će besplatne karte za što je predviđeno 62,4 milijuna kuna, no cijena karte od četiri kune najvjerojatnije će se u jednom trenutku povećati, iako to jučer vremenski nije precizirano.

Tomašević i suradnici računaju da će prijavama projekata na natječaje povući znatna sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) koja će, planiraju, biti uložena u obnovu škola i izgradnju vrtića, ali i u obnovu ZET-ova voznog parka. Što se tiče obnove 13 škola i jednog učeničkog doma, bit će uloženo 550 milijuna kuna, u što je uračunat novac koji će se povući iz NPOO, Fonda za solidarnost te proračuna, dok se za obnovu kulturnih institucija planira uložiti 282, 85 milijuna kuna.



Kako bi Zagreb bio zeleniji, gradska vlast planira najavljenih 375 milijuna kuna privatnih investicija u solarne ploče na krovovima kao i 37 milijuna kuna privatnih investicija za javnu rasvjetu. Do 2024. je u planu i izgradnja sortirnice u vrijednost 364 milijuna kuna. Dugoročno se planira i obnova ZET-ova voznog parka. Nabavljat će se 20 novih tramvaja u vrijednosti od 300 milijuna kuna, a novac se namjerava povuči iz NPOO-a. U planu je i početak gradnje biciklističke staze od Arena Centra do pješačkog mosta na Savi u vrijednosti od osam milijuna kuna.



Do 2026. u planu je izgradnja 26 vrtića za što je predviđeno 838 milijuna kuna. Vrtići bi se gradili u četvrtima gdje ih nedostaje, pa je tako najavljeno da će do kraja 2022. prvi vrtić biti izgrađen na Žitnjaku. Čak dvije milijarde kuna do 2026. predviđeno je za gradnju škola, a prva, OŠ Kupinečki Kraljevec bit će gotova do kraja 2022.



Plaće bi iduće godine trebale rasti i pomoćnicima u nastavi i to najmanje 8 posto, a 12 posto ako uspiju dobiti subvencije EU. Iduće godine je u planu i uložiti dva milijuna kuna za uvođenje građanskog odgoja u škole.



Za 33 posto, odnosno za četiri milijuna kuna uvećane su stipendije za siromašne studente, dok su smanjene one za izvrsnost, a u stipendije će 2022. biti uloženo 48 milijuna kuna. U planu je i izgradnja doma za starije i nemoćne u Markuševcu za što će se izdvojiti 48,5 milijuna kuna te bi i on trebao biti dovršen do kraja 2022. Novac i z proračuna, 1,4 milijuna kuna dobit će projekti brige za mentalno zdravlje mladih.

Tko su istinski gubitnici, a tko dobitnici novg Tomaševićevog proračuna znat ćemo sutra, kada najavljuju da će na stranicama Grada biti objavljen cjeloviti dokument.