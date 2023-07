"Tomašević ne potiče gospodarski razvoj u gradu, proračun se puni iz poreza Zagrepčana"

Nezavisni gradski zastupnik Ivica Lovrić danas je održao konferenciju za medije povodom sutrašnje sjednice Gradske skupštine. U obraćanju se osvrnuo na rebalans proračuna navevši kako, prvenstveno zbog porasta prihoda od poreza na dohodak za 10%, odnosno za 90 milijuna eura, ukupno raste i proračun za 6 posto.

–Nažalost, prihodi od drugih izvora koji su u nadležnosti Grada, primjerice prihod od komunalnog doprinosa i prihod od imovine, ne bilježe značajniji rast. Evidentno je kako se Tomaševićevim upravljanjem ne potiče gospodarski razvoj i rast nego se proračun puni iz poreza na dohodak Zagrepčana - kazao je Lovrić te dodao kako je zbog rasta prihoda od poreza na dohodak Tomaševiću je otvoren prostor da sam ukine prirez prije nego to država učini. Komentirao je i novo kreditno zaduženje za 50 milijuna eura.

–Nakon što je Zagrebački holding u rujnu prošle godine podigao izuzetno štetan kredit u iznosu od 240 milijuna eura, Tomašević nastavlja sa zaduženjima te planira dodatno zadužiti Zagreb. Nečuveno je to što se ovaj kredit uzima s odgodom otplate od dvije godine, otplata dakle počinje 2025. i završava 2030. čime se zadužuje buduća gradska vlast, što je krajnje nekorektno.

Svakodnevno smo svjedoci lošeg upravljanja gradskim poslovima i financijama, pa je tako, primjerice, samo na obnovi škola od potresa napravljena šteta od 70 milijuna eura. Dakle, jasno je kako ne bi bilo potrebe za dizanjem ovakvog kredita da se samo u tom segmentu racionalno gospodarilo - poručuje. Komentirao je i natječaj za ugradnju podzemnih spremnika o čemu će se također sutra glasati.

–Odluka o raspisivanju novog natječaja za nabavu podzemnih spremnika ponovno je, kako je vidljivo iz tehničkih specifikacija, namještena za određenog ponuditelja koji jedini može ispuniti tražene uvjete. Upravo zbog sumnje na pogodovanje prilikom prvog natječaja nadležna tijela provode izvide koji su u tijeku. No, Tomaševića to ne brine, on i dalje bahato nastavlja s provedbom svojih interesnih ciljeva - smatra Lovrić.

Nadalje, navodi kako je predviđena nabava 150 spremnika, no nije objavljena ni jedna lokacija gdje bi se ti spremnici trebali postaviti. Lovrić je pozvao Tomaševića da poništi ovaj natječaj i pripremi novi bez pogodovanja samo jednom dobavljaču te da konačno, prije raspisivanja novog natječaja, objavi lokacije za postavljanje spremnika.

Sporna je, smatra Lovrić i nova Odluka o davanju u zakup gradskih prostora umjetnicima na štetu umjetnika. Na prijedlog ULUPUH-a, HDLU-a i brojnih umjetnika, navodi on, podnio je tri amandmana na Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i kriterijima za davanje u zakup gradskih prostora u području kulture Grada Zagreba. Time je podržao umjetnike, između ostaloga, i njihov prijedlog da se onima koji već koriste gradski prostor, a imaju 25 godina javnog umjetničkog djelovanja, omogući produljenje ugovora o korištenju prostora bez novog javnog natječaja.