Svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata uz misno slavlje i tradicionalnu procesiju

Zbog velikog broja vjernika koji će koračati do Kamenitih vrata, na snazi će biti i privremena regulacija prometa. Tako će autobusna linija 150 (Tuškanac garaža - Gornji grad - Trg bana Josipa Jelačića), od 20 do 22 sata, prometovati skraćenom trasom od garaže Tuškanac do Ilirskog trga.