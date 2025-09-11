Svečano otvoren peti ArhiBau: Održivo i dostupno stanovanje u fokusu

U prostorijama Arhitektonskog, Građevinskog i Geodetskog fakulteta danas je svečano otvoreno peto izdanje sajma arhitekture i graditeljstva, ArhiBau 2025. Ovogodišnji sajam uz prateću stručnu konferenciju usmjeren je na promišljanje budućnosti stanovanja te nudi viziju stambene politike i prakse koja nadilazi puku kvadraturu i cijenu, usmjeravajući se prema održivom, inkluzivnom i društveno odgovornom modelu stanovanja, oblikovanom prema europskim iskustvima i prilagođenom potrebama hrvatskog društva. Sajam je otvoren do subote, a završava programom Kreativne Kačićeve kad će centar Zagreba oživjeti u duhu Open Street festivala.

Na svečanom otvorenju pozdravnim govorima obratili su se Tihomil Matković, predsjednik programskog i organizacijskog odbora ArhiBau sajma i konferencije, Mirjana Čagalj, potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore, prof. art. Siniša Justić, dekan AF UNIZG, prof. dr. sc. Domagoj Damjanović, dekan GF UNIZG, Tomislav Petrinec, ravnatelj Uprave za zaštitu kulturne baštine, Gordan Bosanac, zastupnik u Europskom parlamentu, dr.sc. Nikolina Brnjac, zastupnica u Europskom parlamentu i potpredsjednica Međuskupine EU parlamenta za urbana područja, Maria Manuel Quintela Batista Durão, veleposlanica Portugala, Charlotte Van Baak, veleposlanica Kraljevine Nizozemske i Branko Bačić, ministar i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske te izaslanik predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

Bačić je istaknuo kako se ovogodišnji sajam ArhiBau savršeno uklapa u sve aktivnosti Ministarstva usmjerene na omogućavanje priuštivog, održivog i kvalitetnog stanovanja svim građanima, a posebno mladima, kojima priuštivo stanovanje postaje sve teže dostupno. Podsjetio je da je Vlada Republike Hrvatske koncem ožujka donijela Nacionalni plan stambene politike, dokument koji odgovara na sve suvremene izazove stambenog sektora. Naglasio je kako priuštivo stanovanje ne znači isključivo gradnju novih stambenih jedinica.

– U Hrvatskoj postoji 600.000 stambenih jedinica koje se trenutačno ne koriste u svrhu stanovanja, a istovremeno potražnja za novim stanovima neprestano raste. Taj paradoks jasno pokazuje da izgradnja novih objekata nije dovoljna, potrebno je pametno upravljanje postojećim resursima i adekvatna podrška građanima kroz učinkovite programe – rekao je ministar.

Matković je tom prilikom istaknuo da je ovogodišnji ArhiBau posvećen temi Stanovanja za održivu zajednicu. – Stanovanje je više od krova nad glavom, ono oblikuje naše gradove, društvo i svakodnevni život. Zato ćemo kroz konferenciju razgovarati o tome kako osigurati priuštive i kvalitetne stanove, održive modele financiranja te visoku razinu komunalne opremljenosti novih naselja. Naš je cilj, učeći od europskih primjera, oblikovati dugoročno održiv hrvatski model stanovanja, jer stanovanje čini više od 90 % izgrađenog prostora i ključno određuje budućnost naših zajednica – rekao je.

M. Čagalj je kazala kako je stan i sve što ga okružuje najosjetljivija točka društvene kohezije. – Održiv dom nije samo energetski učinkovit objekt. To je prostor koji potiče zajedništvo, sigurnost, dostupnost i zdravlje. Želimo pomoći da ideje ne ostanu samo nacrti na papiru. Da održivi stan ne znači ‚skupi stan’, nego pametno planiran, kvalitetno građen i dostupan svima – zaključila je.

Važnost politika priuštivog stanovanja za mlade, naglasila je N. Brnjac istaknuvši kako je jučer je na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta predsjednica Komisije potvrdila da je priuštivo stanovanje među najvišim europskim prioritetima te najavila je i novu pravnu inicijativu o kratkoročnom najmu.

– Smatram da je ključno stvoriti ravnotežu priuštivog stanovanja i turizma. Zato me posebno veseli što je jučer na plenumu prihvaćen i niz mojih prijedloga vezano uz srednjoročnu reviziju višegodišnjeg europskog proračuna, koji će omogućiti državama članicama ulaganje još više europskih sredstava u priuštivo stanovanje, posebno za mlade – rekla je.

Lea Pelivan, izvanredna profesorica Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, istaknula je pak kako se stanovanje nalazi na prekretnici, dodajući da društvene i ekonomske, globalne i lokalne promjene nalažu preispitivanje dosadašnjih praksi stanovanja.

– Nove tehnologije, procesi urbanizacije, promjene u obiteljskim strukturama i životnim modelima utječu na način na koji ljudi doživljavaju i oblikuju svoje životne prostore. Inkluzivno projektiranje i održivost postaju ključni za formiranje novih zajednica koje zadovoljavaju potrebe svih članova. Kultura stanovanja ne odražava samo materijalne uvjete života, već je i preslika društvenih vrijednosti sredine – rekla je.

Svečanim otvorenjem kreće bogat konferencijski program. Sajam, koji ove godine broji više od 30 izlagačkih pozicija otvoren je za javnost jučer u 17 sati te je otvoren do subote.

U subotu Kačićeva ulica kod kućnog broja 26 postaje pješačka zona i prostor susreta, druženja i kreativnih događanja. Program, koji nadopunjuje sajam ArhiBau, uključuje obilazak važnih gradilišta, ulični sajam antikviteta i rukotvorina, studentske radionice "Zauzimanje javnog prostora", sportske aktivnosti te Alumni Brucošijadu – ALUMNIJADU. Svi sadržaji Kreativne Kačićeva su besplatni i otvoreni za sve posjetitelje.