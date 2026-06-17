Sting u 20, a utakmica Svjetskog Prvenstva u 22 sata? U Zagrebu večeras stignete na oboje!

Zagreb, HR, 17. lipnja 2026. - U sklopu hvaljene turneje STING 3.0, legendarni Sting večeras će pred hrvatskom publikom izvesti najveće hitove svoje bogate karijere, a zahvaljujući ranijem početku koncerta, posjetitelji će moći uživati u punom dvosatnom nastupu jednog od najvećih glazbenika današnjice te potom stići i pratiti večerašnju nogometnu utakmicu Svjetskog nogometnog prvenstva Hrvatska - Engleska. Uoči večerašnjeg spektakla u Areni Zagreb, organizatori su osigurali posebne cijene ulaznica za sve koji još uvijek žele biti dio jednog od najiščekivanijih koncertnih događaja godine. Ulaznice za stajanje B dostupne su po cijeni od 21 euro. Sting na pozornicu izlazi u 20 sati, a završetak koncerta predviđen je za 22 sata. Ulaznice su dostupne u sustavu Eventima.

Sve ostale informacije o turneji i Fan Clubu mogu se pronaći na službenoj stranici www.sting.com te na Instagramu, Tik Toku, Facebooku, Youtubeu i X-u.