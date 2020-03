Spomenik domovini bit će gotov početkom rujna jer se čeka da iz Kine stigne staklo za Zid boli

Vjerujem da ćemo zajedno za devet mjeseci biti na svečanom otvaranju, a ja sam uvjeren i prije, bilo bi dobro da sve to bude do 7. svibnja kada je summit svih državnika Europe da ćemo položiti vijenac, a naš premijer zapali prvu svijeću.

Simbol hrvatskog zajedništva

Tako je u rujnu prošle godine gradonačelnik Milan Bandić govorio kada je zajedno s premijerom Andrejem Plenkovićem položio kamen temeljac za Spomenik domovini. No na novim gradskim vratima, kako ih je gradonačelnik nazvao, polagati vijence ne bi trebali do početka rujna. Tada će, naime, spomenik u potpunosti dovršiti. Odnosno, kako je najavio sam gradonačelnik, radovi bi trebali biti gotovi do kraja svibnja, ali velika staklena stijena, koja simbolizira Zid boli, koji je stajao na Selskoj cesti, a srušen je 2005. godine, instalirat će se nekoliko mjeseci kasnije. Razlog je, kako je objasnio gradonačelnik, što se čeka staklo, koje se proizvodi u Kini.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

– Riječ je o posebnom, postojanom, optičkom staklu, koje može izdržati sve vremenske uvjete. Ne postoji nikakav problem, takav tip stakla jednostavno se ne može prije nabaviti. Zadovoljan sam kako radovi teku, riječ je o nacionalnom spomeniku, simbolu hrvatskog zajedništva, pa nema mjesta brzopletosti – govori Nenad Fabijanić, autor rješenja. Spomenik, koji niče na ledini između Gradskog poglavarstva i Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, trebao bi preuzeti komemorativnu funkciju od Oltara domovine na Medvedgradu, a njegovo podizanje najavio je Bandić još u listopadu 2015. Godinu dana poslije izabran je i Fabijanićev rad, a potom je prije dvije godine raspisan natječaj za izvođača radova, koji je u siječnju 2019. poništen. I to zbog krive procjene vrijednosti radova. Iz Grada su ocijenili da bi podizanje moglo koštati 21,5 milijuna kuna (bez PDV-a), no kad su otvorili ponude, odnosno jednu koja je stigla na natječaj, zaključili su da to nije iznos unutar kojeg se može realizirati Fabijanićevo djelo.

Brusit će se u Češkoj

Tu jednu ponudu poslala je zajednica ponuditelja tvrtki Tigra i Vodotehnika, iz koje su odredili da posao mogu odraditi za šest milijuna kuna više od procijenjenog. U kolovozu 2019. istim su tvrtkama, koje su se opet jedine javile na ponovljeni natječaj, dodijelili i ugovor. No ovaj put procjena Grada bila je da će radovi stajati 30 mil. kuna, a Tigra i Vodotehnika dala je ponudu da će ih odraditi za 34,7 milijuna. Već mjesec dana poslije položen je kamen temeljac, a kad ga dovrše, bit će to spomenik svim žrtvama rata. Nakon što staklo stigne iz Kine, staklene opeke brusit će u češkoj majstorskoj radionici u nadstandardnoj veličini od 70 x 230 x 500 mm, dok je za unikatni uzorak zaslužan akademski kipar Jeronim Tišljar.

Uz taj, spomenik će imati još dva elementa – kameni monolit i portal od 30 metara.