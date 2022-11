Sljemenska cesta u srijedu se zatvara za sav promet, donosimo detalje

Sljmenska cesta na dijelu od Ulice Bliznec do objekta Stara Lugarnica u srijedu se zatvara za sav promet. Radit će se na uređenju kolnika zbog kojih će cesta biti zatvorena radnim danom od 8 do 16 sati, a za to će vrijeme važiti slijedeći obilazni pravac:

Sljemenska cesta – Bliznec – Markuševečka – Vida Ročića – Miroševečka – Sunekova – Dankovečka – Ulica Dubrava – Zagrebačka – Bistrička – Kašinska – Vugrovečka – Zlatarska - Glavna – Otta Habeka – Kralji – I. Mažuranića – Sv. Matej – Gornja Stubica – Donja Stubica – Stubičke Toplice – Pila – Sljeme – Sljemenska cesta.

Za vrijeme radova, koji bi trebali završiti 17. studenoga, javni gradski prijevoz putnika odvijati će se prema važećem voznom redu.