Slava i August Šenoa pismima otkrivaju kako su se voljeli prije 150 godina

Predraga, premila ženice, prije svega cjelivam te u srce tebe i moju milu Dragicu. Ja i Milček polazimo redovito svakog jutra našega Stankicu. Mali debeljak spava i sisa, inače je posve zdrav. A ti dušo moja? I ti nadam se da si zdrava. Naš Milček je stari lump. Skače, puca, naganja se s mački i kokošami i već ti je crn ko ciganin..." Tim riječima August Šenoa supruzi Slavi pl. Ištvanić opisuje što se događa u Velikoj Gorici, gdje je slavni pisac i pjesnik odsjeo u kući njezina oca, odnosno svoga svekra.

August šalje pismo Slavi pet godina nakon što su se upoznali, u trenutku kad su već bili u braku, a prvi će se put to i još pet pisama te tri brzojava izložiti u Kući Šenoa u Mallinovoj 27. Povod je 150. obljetnica vjenčanja Slave i Augusta Šenoe, a izložit će uz njih 25 zaručničkih pisama između para, nastalih u vremenu od 1867. do 1880. godine. Uz pisma, sačuvane su i originalne kuverte te prešano cvijeće, rukopis Šenoinih pjesama iz ciklusa “Slavici” i njihove fotografije koje su si uzajamno poslali u pismima – s posvetom.

Foto: Kuća Šenoa

“Škrabica” za petrolejku

– Uz originalna, rukom pisana pisma stavit ćemo i prijepise kako bi ih posjetitelji lakše mogli čitati – kaže Jasmina Reis, čuvarica baštine Augusta Šenoe i njegove obitelji te pokćerka Augustova unuka Zdenka, posljednjeg Šenoe. Pisma su se, dodaje, upravo vratila iz Hrvatskog državnog arhiva, gdje su bila na konzervaciji i restauraciji uz financijsku potporu Skupštine Grada Zagreba. Izložba se otvara večeras u 19 sati uz kratku izvedbu fragmenata pisama koja će recitirati mladi glumci kostimirani u odjeću 19. stoljeća koji će glumiti poznati par, a moći će se razgledati do 30. lipnja. Dio pisama, ona koja su nastala dok su bili zaručeni, već su izložili prošle godine, kada su posjetitelji stavljali priloge u “škrabicu” ne bi li financirali restauraciju korespondencije.

– No, s obzirom na to da je Skupština prihvatila pokroviteljstvo, donacije posjetitelja usmjerili smo u fond za restauraciju petrolejske svjetiljke Augusta Šenoe koja se može vidjeti na njegovu pisaćem stolu – ističe Jasmina Reis.

Milček, Stanko, Draga

Pisma su, dodaje, iznimno intimna, no dio ih je već objavila Slava Šenoa 1931. za 50. godišnjicu Augustove smrti. Tako se, primjerice, u pismu koje piše iz Velike Gorice spominje troje djece koje su u to doba imali. Milan, najstariji sin, ili, kako ga August zove, “Milček”, u to vrijeme ima dvije godine, a tada najmlađi Stanko, koji je umro s 18 mjeseci od difterije, tek se rodio i s Augustom je u Gorici, kaže Jasmina Reis, vjerojatno kod dojilje, dok je kći Draga sa Slavom u Zagrebu, u stanu u Basaričekovoj. Do Velike Gorice putovali su kočijom ili vlakom, ovisno o prilikama, a putovanje kočijom trajalo je i po tri sata.

Foto: Kuća Šenoa – Izložit ćemo i pismo koje August piše Slavi s putovanja kroz Kraljevicu, Novi Vinodolski, Rijeku, Senj... Otišao je na putovanje u taj kraj kad se spremao pisati “Čuvaj se senjske ruke”. Piše kako je u Ogulinu posjetio prijatelja Vlatka Mažuranića, banova sina i oca Ivane Brlić Mažuranić – kaže Jasmina Reis.

Slava je potjecala iz obitelji koja je plemićku titulu nosila još od 16. stoljeća. Ona i August upoznali su se 31. siječnja 1867. na balu u velikogoričkom svratištu “Biela ruža”.

