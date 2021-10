Sa sljemenskog TV tornja pruža se panoramski pogled na cijeli Zagreb i Zagorje

Visok je ukupno 169 metara, nalazi se na samom vrhu Medvednice, i prvi je prepoznatljiv objekt vidljiv čak i onima desecima kilometara udaljenih od Zagreba. Do njega se, pak, može doći pješice jednom od desetak pješačkih i planinarskih staza, ili cestom, koja vodi sve do samog vrha planine na 1031 metru nadmorske visine. Sljemenski TV toranj, ili OIV Toranj Sljeme, jedan je od napoznatijih znamenitosti Zagreba i okolice, a s njegovog se vidikovca pruža panoramski pogled na cijeli grad i Zagrebačku goru, kao i na veliki dio Zagorja. Osim što pruža usluge emitiranje nekoliko TV i radijskih kanala, toranj je s godinama postalo i omiljena planinarska destinacija, ali i turistička atrakcija. Osim vidikovca, koji se na nalazi na 82. metru visine te rotirajućeg restorana na 75. metru, plan je da se u sklopu obnove OIV Tornja Sljeme nalazi i suvenirnica i muzej.

Gradnja tornja započela je 1973. godine i trajala je sve do 1976., a iste je godine s radom - i to na 50. obljetnicu radija i 20. obljetnicu televizije. Izgrađen je od armiranog betona i čelika na najvišoj točki Medvednice, a njegova osnovna namjena mu je pružanje usluga odašiljanja televizijskog i radijskog signala koji su danas prošireni dodatnim uslugama odašiljača i veze. Sa Tornja Sljeme prvo su se odašiljala dva televizijska programa (TVZ1 i TVZ2) i tri radijska programa (Radio Zagreb 1, 2 i Radio Sljeme). Toranj je projektiran i za posjete turista te je od 1. svibnja 1983. godine bio otvoren i kao turistički objekt za razgledavanje i kao vidikovac. Za posjetitelje je tada bio napravljen poseban dvosmjerni ulaz, a oni se nisu zadržavali dulje od 25 minuta. Cijene karata bile su simbolične, a napravljen je i kafić. Danas, međutim, toranj nije otvoren za posjetitelje.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 27.04.2020., Zagreb - Radovi na energetskoj obnovi TV tornja na Sljemenu. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

U rujnu 1991. godine, u Domovinskom ratu, toranj raketiralo zrakoplovstvo JNA projektilima čime je ne neko vrijeme prekinuto emitiranja HTV-a, no to nije dugo potrajalo. Nakon osamostaljenja Hrvatske bio je u podijeljenom vlasništvu tvrtke Odašiljači i veze te operatera T-HT, no 2017. godine prelazi u stopostotno vlasništvo OIV-a.