Ribnjak će zbog radova danima biti zatvoren za promet, evo detalja

Zbog sanacije kolnika u ulici Ribnjak u Zagrebu, na dijelu od Draškovićeve do Grškovićeve ulice, od danas do 8. rujna promet će biti zatvoren u oba smjera od 9 do 17 sati. Izvan tog vremenskog okvira promet će se iz smjera sjevera prema jugu odvijati po slobodnom dijelu kolnika, a u smjeru prema sjeveru vozila će se usmjeravati obilaznim pravcima.

Obilazni pravac za smjer prema sjeveru je Smičiklasova-Vlaška-Vončinina-Bijenićka-H. Bollea-Mirogojska-Ksaverska i dalje u smjeru sjevera. Prema jugu će se prometovati pravcem Medveščak-N. Grškovića-Voćarska-Vončinina-Vlaška.

Iz Grada Zagreba apeliraju na vozače da obrate pozornost na privremenu prometnu signalizaciju i mole za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu. "Posebno apeliramo na pješake da budu oprezni zbog prisutnosti građevinskih strojeva i opreme u zoni radova", upozorili su.