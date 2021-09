Reciklažna dvorišta u Zagrebu opet su pretrpana. Čistoća: Zastoja nema

”Halo, bok, reciklažno dvorište Prilesje?” – Da, izvolite. “Je l’ možemo dovesti k vama neke madrace koje imamo?” – Ne, nažalost, ne stane nam ni perce više. Krcati smo i nazovite nas, molim vas, sljedeći tjedan.” Ovako je u srijedu otprilike zvučao naš razgovor s radnicima maksimirskog reciklažnog dvorišta. Zvali smo tada, na dojavu građana, jer im odbijaju primiti krupni otpad pod izgovorom da nemaju mjesta. Nismo zvali samo u reciklažno na Prilesju, kakvo je stanje provjerili smo i na nekoliko drugih lokacija u gradu – na Trešnjevci – sjever, odnosno u Zagorskoj, Svetoj Klari na Sisačkoj cesti i Dubravi, koji je u Osječkoj 25.

“Stvarno nemamo kamo s tim”

A očito je serijal naziva “Glomazni otpad ne primamo”, čija je prva epizoda počela prošli mjesec, dobio svoj nastavak jer su nam sad, gdje god smo pitali, svi kazali isto – “ne nosite ništa veliko, puni smo i grcamo u smeću”. A takva je situacija, potvrdili su nam djelatnici Čistoće, u svih 19 zagrebačkih reciklažnih dvorišta, i to sigurno već tjedan dana. Začudilo nas je to s obzirom na to da je u kolovozu problem navodno riješen potpisivanjem ugovora s tvrtkom Unija Nova iz Sesvetskog Kraljevca, u kojoj bi se otpad trebao odlagati 75 dana.

– Zovemo u centralu da nam pošalju kamione i maknu te hrpe smeća, ali ništa. Ne znamo što se događa ni kada će se to riješiti. Nadamo se što prije – kažu djelatnici Čistoće. Iz Unija Nove, koja bi trebala skladištiti glomazni otpad, kažu kako je kod njih sve u najboljem redu. Mjesta imaju, ističu, i ne znaju što se točno događa.

– Vjerojatno je riječ o nekom sitnom zastoju u logističkom dijelu. Vjerujem da će se sve brzo riješiti – kratko objašnjava Valentina Keblar, direktorica Unija Nove. Pa gdje je onda zapelo, pitali smo se, a upitali smo to i Zagrebački holding, kojeg je Čistoća podružnica. Otpad se, pita li se njih, odvozi “po PS-u”. Igrom slučaja, objasnili su, baš su poslali kamione na reciklažna dvorišta po glomazni otpad isti dan nakon što smo im poslali upit o problemu.

– Odvoz i preuzimanje glomaznog otpada odvija se neometano i bez poteškoća – objasnili su i dodali da su na dan kad im je stigao upit od Večernjeg lista praznili nekoliko reciklažnih dvorišta u kojima se nakupila veća količina glomaznog otpada te da će se njegovo daljnje zbrinjavanje odvijati neometano. No očito time nisu riješili stvar jer smo stanje u istim reciklažnim dvorištima provjerili i jučer, dan nakon što su iz Holdinga rekli da je sve ok. Na naše pitanje može li se sad donijeti otpad, zamolili su nas da ipak dođemo idući tjedan.

– Nemamo stvarno kud s tim – u žurbi su nam odgovorili. Na naše tvrdnje da je Čistoća dan prije, kako su nam napisali u odgovoru, došla s kamionima pokupiti krupni otpad objašnjavaju pak kako je to bilo “nešto sitno” i uzeli su ono što se nalazilo izvan prostora dvorišta.

Poslali su jedan kamionček

Morali su se, dodaju, snaći i onamo odložiti otpad s obzirom na to da unutar ograde nije bilo više mjesta.

– Poslali su jedan kamionček. Nisu ništa ekstra napravili. Morate razumjeti da smo mi ovdje na prvoj crti s ljudima i onda se oni na nas ljute te na nama iskaljuju, a mi ne znamo što se događa i ne znamo pomoći ni sebi ni njima. Nemojte se ljutiti, ponavljam, probajte nas nazvati početkom sljedećeg tjedna – zaključili su. Zagrepčani su se stoga posljednjih dana počeli raspitivati o privatnim tvrtkama koje im mogu odnijeti glomazni otpad, a rasprave se nerijetko mogu vidjeti na društvenim mrežama.

– Koji je smisao toga? Redovito plaćamo račune za smeće. Izlazimo im ususret i vozimo otpad u svojim automobilima koje prljamo i uništavamo, i još nas zavlače. Oštećeni u potresu jesu bili prioritet, ali nemaju oni jedini šutu i hrpu otpada. Život mora ići dalje – poručili su ljutiti Zagrepčani. Problem je u kolovozu nastao, podsjetimo, jer je tadašnji ugovor s tvrtkom Cezar i Reoma grupom iskorišten količinski.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević poništio je tad natječaj koji je raspisala bivša gradska vlast, a prema kojem su baš te tvrtke poslale najpovoljniju ponudu. Problem bi se trebao riješiti dvjema drobilicama, koje će najprije unajmiti, potom i kupiti, pa će Grad glomazni otpad oporabljivati vlastitim kapacitetima.

