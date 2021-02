Radovi su u tijeku, dvije ulice sutra su zatvorene za promet

Zbog potrebe izvođenja radova na podizanju čelične konstrukcije autodizalicom, Frankopanska ulica na dijelu od Ilice do Dalmatinske ulice, u nedjelju 14.02.2021. od 07,00 do 16,00 sati, bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: Ilica – Kačićeva – Prilaz Gjure Deželića – Frankopanska ulica.

Zbog izvođenja radova hitne sanacije vodoopskrbnog cijevovoda, Karlovačka cesta na dijelu od Ulice Remetinec do Kupinečke ceste od petka 12. 02. od 14,00 sati do ponedjeljka 15. 02. 2021. do 04,00 sata bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: Karlovačka – Ulica Remetinec (spojna prometnica prema Jadranskoj aveniji)

– Jadranska avenija (čvor Lučko) - Karlovačka i obratno.