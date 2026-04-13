RAZMJEŠTENI NA PET LOKACIJA

'Radovi ne idu nikakvim tempom, a kamoli očekivanim': Roditelji učenika zagrebačke osnovne škole prosvjedovali

Zagreb: Prosvjedovali roditelji učenika OŠ Ivana Gorana Kovačića
1/13
13.04.2026.
u 11:08

Da su iseljeni u 11. mjesecu 2024. godine te da je početak obnove kasnio dvije godine, napomenula je Anamarija Vegar iz Vijeća roditelja

Roditelji i učenici Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića u Zagrebu okupili su se kako bi upozorili na sporost u obnovi škole. Ističu da su djeca već drugu godinu razmještena na pet različitih lokacija. – Kako stvari stoje, čini nam se da ćemo ući i u treću godinu, a pristali smo na to da dvije godine ovako funkcionira nastava. Ovo je naporno svima i jednostavno želimo da Grad nađe neko bolje rješenje jer očito da se u školu nećemo vratiti 1. rujna, kad bi se trebalo – rekao je jedan od roditelja. Dodao je kako nisu građevinski stručnjaci, ali da laički mogu reći da je obnova jako spora. 

– Ne vidimo neki veći broj majstora koji su nam obećali i jednostavno se škola neće moći obnoviti do roka koji nam je obećan, a to onda veže i neke druge stvari za sobom. Danas imate roditelje koji razmišljaju gdje će upisati svoje dijete u školu. Mi smo deseta najbolja škola u Zagrebu i mi želimo da to tako i ostane i ne želimo da Grad troši pola milijuna eura na prijevoz – istaknuo je. 

Da su iseljeni u 11. mjesecu 2024. godine te da je početak obnove kasnio dvije godine, napomenula je Anamarija Vegar iz Vijeća roditelja  – To je bilo s obrazloženjem Grada da se priprema projektna dokumentacija upravo kako ne bi došlo do ovih problema s kojima se mi danas suočavamo.Gradilište je prazno, radovi ne idu nikakvim tempom, a kamoli očekivanim – rekla je. Osnovano su zabrinuti, napomenula je, jer cijela situacija za sobom vozi velike probleme. – Učenici su potpuno razdvojeni, braća i sestri su razdvojeni, mi smo generacijski izolirani. Obrazovni problemi također postoje, skraćeni su im sati, nemaju osnovne stvari. Problemi su i s održavanjem tjelesnog, s maškarama, završnom priredbom, organiziranjem dodatne nastave – nabrojala je.
Klini?ka bolnica Sveti Duh
ZA VEĆU DOSTUPNOST LIJEČENJA

Grad Zagreb pokrenuo pilot projekt prijevoza za onkološke pacijente

– Ovim pilot projektom Grad nastavlja širiti socijalne usluge imajući u vidu sugrađane u najvećoj potrebi, a to su zasigurno onkološki pacijenti. Prijevozom od njihova doma do zdravstvene ustanove i nazad, omogućit će im se i veća dostupnost liječenja, posebice onima koji idu na kemoterapiju i zračenja – kazala je Lora Vidović, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Učitaj još

