Radovi na cesti u Sesvetama će ipak potrajati do kraja siječnja 2023.

Zbog izvođenja radova izgradnje cjevovoda odvodnje, Šimunčevečka ulica na dijelu od Dobrodolske do Ulice Šiletići, od utorka 27. prosinca 2022. od 07,00 sati do utorka 31. siječnja 2023. do 04,00 sata bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac:

Šimunčevečka – Đure Popovića – Slatinska – A. Šenoe – Zlatarska – Vugrovečka – Dobrodolska i obratno.

- Sugrađane molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu - poručuju iz Grada.