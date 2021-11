Pročešljali smo novi zagrebački proračun: Nema podataka zbog kojih je Tomašević kritizirao Bandića

Smanjit će budžet za plaće zaposlenika, povećat će ulaganja u ZET, ali i u ceste te željeznice, i to 79 milijuna kuna više. To je tek dio onoga što gradonačelnik Tomislav Tomašević planira u svom prvom proračunu koji nije izradio na četvrtoj razini. A zbog toga je kao oporbenjak najviše kritizirao bivšu vlast jer prva i druga razina podrazumijevaju samo da se vidi koliko će se izdvojiti po određenoj stavki, ali ne i kako će se konkretno raspodijeliti novac. Ipak, smjer novog šefa metropole može se vidjeti u dokumentu na nešto više od 300 stranica koji većina zastupnika još nije uspjela detaljno proučiti. Na posao se planiraju “baciti” idućeg tjedna kada će definirati i amandmane. A imat će ih gotovo svaki klub, potvrdili su to i MOST, HDZ, ali i SDP-ovci.