Preokret u Samoboru: Nakon preslagivanja Škrobot dobila većinu u gradskom vijeću

Preokret u samoborskoj gradskoj vlasti. Na sjednici gradskog vijeća došlo je do preslagivanja, odnosno gradonačelnica Petra Škrobot iz FOKUS-a od danas ima većinu. Rezultat je to dogovora FOKUS-a i SDP-a, koji su dosad u Samoboru godinama bili u koaliciji s HSS-om Kreše Beljaka. No preokret se dogodio zbog sazivanja skupštine Zagrebačke županije, koja se konstituirala iz trećeg puta, kad je dogovor "pao" između HSS-a i HDZ-a s Nezavisnom listom župana Stjepana Kožića te Stranke rada i solidarnosti - stranaka, a HSS-ova Martina Glasnović izabrana za predsjednicu.

Predsjednik županijske organizacije SDP-a Zagrebačke županije Mihael Zmajlović zbog "pretrčavanja HSS-a HDZ-u" izrazio je tada sućut HSS-ovim biračima te dogovor prozvao brutalnom izdajom. A onda su krenuli planovi za osvetu, koji su podrazumijevali i to da SDP FOKUS-u u Samoboru ponudi koaliciju, koja je od danas i službena. Dosad je većinu u samoborskom gradskom vijeću držala koalicija HSS-SDP u suradnji s nezavisnom vijećnicom Irenom Franceković, koja je bila presudna za formiranje većine.

VEČERNJI TV Samoborska gradonačelnica Petra Škrobot o četiri mjeseca mandata...

Taj potez mnogi su osudili jer je Franceković u prethodnom sazivu bila žestoka kritičarka Beljaka i njegove vlasti, a onda im se pridružila nakon lokalnih izbora. Danas je Irena Franceković smijenjena, a novi predsjednik gradskog vijeća Samobora je Miran Šoić iz SDP-a. O svemu su se oglasili i iz FOKUS-a, čije priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Nova vlast u Samoboru rezultat je želje građana i odlučnosti da se Samobor razvija na idejama, znanju i energiji novih ljudi na čelu s gradonačelnicom Petrom Škrobot. Gradsko vijeće, kao predstavničko tijelo građana, je na danas održanoj sjednici potvrdilo podršku izabranoj vlasti kroz većinu koju čine vijećnici stranke Fokus i SDP. Suradnja Fokusa i SDP-a utemeljena na podršci projektima koji su u interesu građana i sveukupnoj dobrobiti Samobora.

Za Gradsko vijeće želimo da bude mjesto konstruktivne rasprave i tijelo na kojem se donose najvažnije odluke za razvoj i napredak našeg Samobora. Građani od nas očekuju da se usuglasimo oko projekata i zajedničkih prioriteta pa u tom smislu pozdravljamo odluku SDP-a koji je s pozicije predsjednika Gradskog vijeća pokazao kako je spreman preuzeti i formalnu odgovornost. Za bolji život svih Samoboraca logično bi bilo da ruku digne ne samo većina već i svi zastupnici Gradskog vijeća. To je razina kojoj trebamo svi težiti, a ne da kao nekima Gradsko vijeće služi isključivo kao poligon za političke poruke, svađe i veličanje kulta ličnosti diskreditiranih političara."