Ponovno se zatvara Sljemenska cesta: Radovi počinju sutra i trajat će 21 dan, izmjene i za ZET

Sljemenskom cestom, od Planinarskog doma Grofica do Planinarskog doma Mala Hunjka, od srijede 3. travnja do srijede 24. travnja neće se moći prometovati radnim danom od 08,00 do 16,00 sati. Razlog su radov, a oni će utjecati i na prometovanje javnog prijevoza.

Obilazni pravac prema Stubičkim Toplicama:

Sljemenska cesta – Sljeme – Pila – Stubičke Toplice – Donja Stubica – Gornja Stubica – Sv. Matej – I. Mažuranića – Kralji – Otta Habeka – Glavna – Zlatarska – Vugrovečka – Kašinska – Bistrička – Zagrebačka – Ulica Dubrava – Dankovečka – Sunekova – Miroševečka – Vida Ročića – Markuševečka – Bliznec – Sljemenska cesta.

"Sve sudionike u prometu molimo da poštuju privremeno postavljenu signalizaciju te da razumijevanja zbog mogućih poteškoća." navode iz grada.

Iz ZET-a su se pak oglasili oko izmjena na liniji 140:

"Autobusna linija 140 (Mihaljevac - Sljeme), od srijede 3. travnja, radnim danima u razdoblju od 8 do 16 sati, neće ostvarivati polaske do „Snježne Kraljice“ i „Hunjke“, zbog radova i obustave prometa na tom dijelu kolnika Sljemenske ceste.

Do planiranog završetka radova, u srijedu, 24. travnja, svakog radnog dana nakon 16 sati, autobusna linija 140 prometovat će prema uobičajenom voznom redu, a redovni režim prometa bit će na snazi i vikendima."