PITANJE DANA Koliko plaćate cijenu najma u Zagrebu?

Najam postaje luksuz. Ono što je nekoć davno bilo dostupno najvećem broju građana i služilo je kao prijelazna faza sve do kupnje vlastite nekretnine sad postaje gotovo pa nemoguće za velik broj Hrvata, koji nemaju dovoljna primanja za kredit s kojim bi mogli kupiti stan ili kuću.

Prema najnovijim podacima, prosječna cijena po četvornom metru iznosi 2219 eura, pri čemu je Zagreb s prosječnom cijenom od 2623 eura najskuplji grad. U nekim gradovima, mjesečni najam gotovo je jednak prosječnoj ratnoj anuiteti kredita, pri čemu je potrebno izdvojiti oko 550 eura u prosjeku za trošak stanovanja. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za studeni 2023. iznosila je 1.387 eura, što znači da je polovica zaposlenih imala manje, a polovica više od toga iznosa. Svi ti podaci govore kako najamnina predstavlja znatni dio budžeta.

Carrie Bradshaw indeks, koji je dobio ime po junakinji serije Seks i grad, stavlja Zagreb u sam vrh nepriuštivosti zajedno s Budimpeštom, Pragom i Lisabonom. Carrie Bradshaw indeks pokazuje omjera plaća i cijena najma za samce u 35 europskih gradova, a Zagreb se nalazi na tom popisu na neslavnom četvrtom mjestu dok se bolje prolazi u Parizu ili Kopenhagenu.

Stanje najbolje pokazuju i primjeri s tržište. Najam stan od 36 metara kvadratnih na Trešnjevki iznosi 600 eura, a agent za nekretnine Antonio Študel vjeruje kako će brzo biti iznajmljen. "Što se tiče ovog stana ja bi rekao da bi bilo potrebno svega tri do pet gledanja da nađe svog najmoprimca", kazao je za RTL. A na pitanje koliko su cijene rasle, odgovorio je: "Reklo bi se da je u proteklih godinu došlo do rasta cijena 15 do 20 posto u protekle dvije godine".

