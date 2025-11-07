Naši Portali
OVE SUBOTE

Peto izdanje Bravo buvljaka: Zaboravljena odjeća može dobiti novu priliku za život

pixabay
VL
Autor
Ana Vrbanek
07.11.2025.
u 12:33

Ovoga puta za vas su pripremili jesensko-zimske komade - od kaputa, pletenine, čizmi, torbi do modnih dodataka koji će unijeti svježinu u svaki ormar.

Prava prilika da osvježite garderobu po pristupačnim cijenama. Ove subote, od 11 do 15 sati, održava se peto izdanje Bravo buvljaka, već tradicionalno pod sloganom “Migracija odjeće iz dobrih u još bolje ruke”. Buvljak će ovaj put biti na novoj lokaciji, u prostoru Matice hrvatskih obrtnika, na adresi Ilica 49.

Bravo buvljak u protekle dvije godine postao je sinonim za dobru atmosferu, održivu modu i zajednicu koja vjeruje da odjeća zaslužuje više od jedne prilike. Ovoga puta za vas su pripremili jesensko-zimske komade - od kaputa, pletenine, čizmi, torbi do modnih dodataka koji će unijeti svježinu u svaki ormar. Ponuda, kao i uvijek, obuhvaća novo, očuvano, dizajnersko, high street i second hand blago, dakle dovoljno raznoliko da svatko pronađe nešto po svom ukusu, bilo da voli klasiku ili traži komad s karakterom.

– Ovo nije samo šansa da osvježite garderobu po pristupačnim cijenama, već i mjesto susreta, razgovora i dijeljenja vrijednosti kao što su održivost, kreativnost i zajedništvo – kazali su organizatori.

Kroz protekle dvije godine Bravo buvljak selio se po različitim zagrebačkim lokacijama, od uredskih do ugodnih galerijskih prostora, ali ipak je ostao vjeran centru Zagreba. Svako izdanje privuklo je novu publiku, nove prijatelje i sve više onih koji vjeruju u odgovoran pristup modi. Zato se ovo, već peto izdanje, doživljava i kao mali rođendan, odnosno prilika da se proslavi kontinuitet jedne male priče o održivosti.
