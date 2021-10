Pazite na gužve u nedjelju, održava se Cro Race: Na više od 10 lokacija zabranjeno parkiranje

Posljednja etapa Međunarodne biciklističke utrke „CRO Race“ održava se u Zagrebačkoj županiji i Zagrebu. Ovu nedjelju, momčadi će na 156,5 kilometara dug put u devet sati iz Samobora, preko Svete Nedjelje, Dugog Sela, Vrbovca i Svetog Ivana Zeline do Zagreba.

Policija upozorava na usporen promet i posebnu regulaciju na trasi utrke. Velika je vjerojatnost da će doći i do kašnjenja autobusnih linija koje prometuju tim dionicama. Vozačima je preporučeno da u vrijeme održavanja utrke izbjegavaju odlazak prema ulicama u Centru i prostoru Gornjeg Grada kao i užeg centra Samobora, te da izbjegavaju prometnice kojima će se utrka kretati.

Promet će se od devet do 11.30 sati zatvoriti na Trgu kralja Tomislava u Samoboru, a na ostalim ulicama na trasi kretanja prije nailaska utrke, pod pratnjom policije.

U Zagrebu vrijedi zabrana zaustavljanja i parkiranja vozila od šest do 16.30 Gundulićevom od Mihanovićeve do Hebrangove, Ulicom Tituša Brezovačkog od Mesničke do Markova trga, Opatičkom od Ulice „29.10.1918.“ do Demetrove, Medvedgradskom južnije od Vrančićeve, Tkalčićevom od TC „Kaptol“ do Mikloušićeve.

Od 18 do 20 sati zabranjeno je parkiranje vozila na istočnoj strani Trga Mažuranića i na Trgu Republike Hrvatske. Ukidaju se „taxi“ i autobusna stajališta, od 12 do 16.30, u Mesničkoj, Vlaškoj zapadno od Palmotićeve, Palmotićevoj južno od Vlaške, Trgu Republike Hrvatske i Trgu Mažuranića. Tramvaji neće voziti kroz Jelačićev trg od 12 do 16.30 sati.