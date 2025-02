Otvoren je 32. Zagrebački sajam nautike: Pogledajte kako izgleda najskuplji brod koji se ondje prodaje po vrtoglavoj cijeni

Dugačak je 9,9, a širok 3,5 metara. Ima dvije kabine, dva motora s po 300 konjskih snaga, a Marina Poljak iz Nautika Centar Nava opisuje ga idealnim brodom za jednu prosječnu hrvatsku obitelj. Brod Antares 11 je i best seller, dodaje, bazna cijena mu je vrtoglavih 228.600 eura bez PDV-a, ali je i najveći te najskuplji brod koji se ovih dana može vidjet na Zagrebačkom velesajmu. Ondje je otvoreno 32. izdanje Zagrebačkog sajma nautike na koji je stiglo više od 330 izlagača iz 28 zemalja, među kojima su i Japan, Kina, Novi Zeland, Tajland, SAD i Velika Britanija, a svoje primjerke izložili su na čak 15.000 kvadratnih metara u šest paviljona zdanja na Aveniji Dubrovnik 17.

Na manifestaciji se mogu pogledati i 22 hrvatske premijere, a samo ih se na štandu Bravo plovila iz Makarske nalazi devet. Najskuplja nosi ime Karnic C740, dug je 7,8 metara, ima najčvršće i i najtvrđe korito na svijetu ako se gledaju mali proizvođači.

– Multifunkcionalan je, a također inkorporira najbolje od jednog kruzera, glisera i jednog walk around klasičnog plovila od sedam metara. Ovo je trenutačno najbolja ponuda na tržištu – govori Siniša Rudelj. Plovilo je izrađeno na Cipru, namijenjeno je za devet osoba, ima veliku kabinu, ali i klupe koje se pretvaraju u ležaljke. Prodaje se, pak, bez motora, a cijena mu se kreće od 38.000 eura bez PDV-a.

Na Sajmu nautike, Rudelj izlaže već 25 godina, a otkriva nam da je primijetio kako se na svakom izdanju pojavljuje sve više novih kupaca što ga veseli jer taj trend pokazuje kako je sve više ljudi zainteresirano za nautiku i brodove. Kod mlađe publike, ali i obitelji, traženiji su gumenjaci, a dodaje i kako ga je iznenadio podatak da su lani za brodove uglavnom pregovarale žene što nije bio slučaj prije nekoliko godina godina.

Zagrebačka firma Barakuda brodovi na ovogodišnjem sajmu nautike izlažu samo gumenjake čije se cijene kreću se od 26.000 do više od 50.000 eura s PDV-om. Najviše ih, dodaju, prodaju Hrvatima, no po njih dolaze i kupci iz Njemačke, Austrije... – Idealni su, primjerice, za neku četveročlanu obitelj, a registrirani su za šestero ljudi. I, važno je napomenuti, ovo su potpuno hrvatski proizvodi – poručuje Mario Petrak.

A uz gumenjake i luksuzne jahte, svoje mjesto na sajmu pronašli su i gliseri, čamci, kajaci, brodski te izvanbrodski motori, kao i oprema za ronjenje, jedrenje i druge sportove na vodi. U sklopu programa na pozornici, smještenoj u prolazu između paviljona 10 A i 11 A, će se do nedjelje, do kada je sajam i otvoren, izmjenjivati brojni stručnjaci i govornici, a jedni od njih su i zlatna braća Valent i Martin Sinković. Danas od 17 sati ondje će predstaviti svoj kratki film "Braća Sinković – Nevjerojatna završnica zlata vrijedna!". Na rasporedu su i zanimljive panel diskusije koje se mogu pratiti svakog dana manifestacije.

– Ponosan sam da ovaj sajam ne samo da ide dalje nego je sve jači i prestižniji. Zagreb je poslovno središte Hrvatske i u Zagrebu i okolici imamo brodograditelje i zato mi je drago da se sajam Nautika održava u Zagrebu. On je ne samo najveći u Hrvatskoj nego i jedan od najjačih i u ovom dijelu Europe. Ono što me posebice veseli su što ćemo ovdje vidjeti sve nove trendove u nautici, sve inovacije i tehnološke promjene koje prate svi izlagači – kazao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je sajam i otvorio.

I ove su godine organizatori za sve posjetitelje s kupljenom kartom pripremili nagrade. Može se, tako, osvojiti vikend krstarenje na motornoj jahti Mirakul, vikend skipper trening, ronilački set, poklon bonovi, ali i brojne druge zanimljive i korisne poklone. Javno izvlačenje dobitnika je u nedjelju od 17 sati.

Inače, Zagrebački sajam nautike otvoren je do nedjelje, 23. veljače, a cijena ulaznice iznosi sedam eura, dok je za učenike, studente i umirovljenike dva eura manje. Radno vrijeme je od 10 do 19, a u nedjelju do 18 sati. Pokrovitelji sajma su Grad Zagreb i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.