PJEŠAČKA ZONA

Opet radno u zagrebačkoj Teslinoj, ali ovaj put bez bagera: Evo o čemu se radi

Zagreb: Slaven Kosanović - Lunar obnavlja svoje "mace" na križanju Tesline i Masarykove
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/5
Autor
Gabrijela Krešić
08.09.2025.
u 11:36

– Radimo novi mural koji ima zapravo u namjeru pokazati sinergiju između čovjeka i prirode, što će se vidjeti kroz neki moj specifični, stilizirani način na koji ste navikli vidjeti na radovima inače – kazao je Lunar.

Nakon što je prije nešto više od dva mjeseca uništen i raskopan, u sklopu radova obnove plinske mreže koja je provedena u srpnju, podni oslik poznate kao "mace" ipak se obnavlja. Podsjetimo, ovo ljeto bilo je radno u Teslinoj i Masarykovoj pa su tako nakon obnove plinske mreže proteklih tjedana ponovno u ovu pješačku zonu ušli bageri. Ovaj put zbog asfaltiranja. Radovi su završili prema planu 5. rujna pa su ugostitelji u Teslinoj opet vratili svoje terase, za koje se nadaju, da ih u skorije vrijeme ponovno neće morati micati.

Podsjetimo, mural na kojem su iscrtane mačke duginih boja nastao je prije dvije godine, povodom otvaranja nove pješačke zone na dijelu Masarykove. U srpnju su nam iz Grada na upit o njegovoj sudbini poručili da obnova nije predviđena jer se “oslik ionako s vremenom ispire” te da se planira dugoročno rješenje prostora, a mjesec dana nakon ipak su promijenili ploču. – Popularne 'Mace' autora Slavena Kosanovića Lunara, bit će nanovo oslikane, u neznatno izmijenjenom obliku – stoji u odgovoru koji smo u kolovozu dobili iz Grada. Danas su pak boje i kistovi stigli u Masarykovu. – Radimo novi mural koji ima zapravo u namjeru pokazati sinergiju između čovjeka i prirode, što će se vidjeti kroz neki moj specifični, stilizirani način na koji ste navikli vidjeti na radovima inače – kazao je Lunar.
Teslina ulica mural Zagreb

