Od srijede otvoren Botanički vrt, saznajte novo radno vrijeme

Sukladno preporukama i smjernicama Ravnateljstva civilne zaštite i uz zadana ograničenja, Botanički vrt PMF-a otvorit će vrata javnosti po dovršetku nužnog održavanja u srijedu, 20. svibnja u 10 sati.

Zbog epidemije koronavirusa u vrtu će moći boraviti maksimalno 300 posjetitelja, a promijenilo se i radno vrijeme pa će ponedjeljkom i utorkom biti otvoren od 10 do 14.30, a od srijede do nedjelje od 10 do 18 sati.

Dva čuvara kontinuirano će obilaziti vrt kako bi se svi posjetitelji pridržavali smjernica, tj. kako nitko ne bi bio uhvaćen kako leži na travi, šeće psa ili vozi bicikl koji će se obavezno morati ostaviti uz stalke uz sam ulaz.

Novost je i kako je Izložbeni paviljon do daljnjega zatvoren za javnost, dok je Viktorijina kuća (kupolasti staklenik) privremeno nedostupna zbog skučenosti prostora.

Popuštanjem mjera, omogućit će se razgledavanje tropskih biljaka, priopćeno je na službenoj stranici.