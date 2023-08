Novim Zagrebom od sutra ponovno vozi tramvaj! Jedna stanica neće biti u funkciji

Sutra će linije 6, 7 i 8, na oduševljenje stanovnika Novog Zagreba, ponovno prometovati regularnim trasama, Avenijom Marina Držića prema Novom Zagrebu. Dakle, 6-ica će ponovno do Sopota, 7-ica do Arene Zagreb, a 8-ica do Zapruđa.

Zbog radova na pothodniku ispod Avenije Marina Držića, koji spaja Folnegovićevo naselje i Savicu, obostrano tramvajsko stajalište Folnegovićevo naselje će dalje biti izvan funkcije, do očekivanog završetka radova 31. listopada.

Nisu to jedine promjene u prometu ZET-a. Zbog održavanja nogometnog turnira na sportskom igralištu NK Brezovica, od subote, 26. kolovoza od 7 sati, do ponedjeljka, 28. kolovoza do 4 sata, autobusna linija 132 neće koristiti početno-krajnje stajalište u Brezovici kod škole. Polasci po planiranom voznom redu iz Brezovice za Savski most, bit će ostvareni s makadamskog parkirališta kod doma za starije i nemoćne u Desprimskoj ulici, I. odvojak.

Zbog održavanja biciklističke utrke "Roller Coaster Gran Fondo Zagreb", u nedjelju, 27. kolovoza, od 8 do 18 sati, autobusne linije 295, 307 i 308 prometovat će djelomično izmijenjenom trasom:

· linija 295 : u povratku prema Zapruđu redovnom trasom do Vatikanske ulice - Vatikanska - Ulica Svetog Mateja - Ulica Božidara Magovca - Ukrajinska - Sarajevska (rotor);

· linije 307 i 308 : Zapruđe - Sarajevska - Ukrajinska - Božidara Magovca - Svetog Mateja - Vatikanska - Sarajevska cesta i dalje redovnom trasom, te u povratku redovnom trasom do raskrižja Sarajevska/Vatikanska - Vatikanska - Svetog Mateja - Božidara Magovca - Šišićeva - Zapruđe.

Na ostalim dionicama utrke, promet će se kratko zaustavljati uz policijsku regulaciju prometa.

