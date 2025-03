Novi plan za otpad u Zagrebu, Bernardić: Otpad će se odvoziti svaka 48 sata, a grad će opet biti čist

Gradska platforma Servus Zagreb predstavila je projekt uspostave novog, cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Predstavili su ga Mirko Budiša, dipl.ing.kem.tehn., potpredsjednik HSLS-a i stručnjak za zelene politike, gospodarenje otpadom, obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost i nezavisni kandidat gradske platforme Servus Zagreb za gradonačelnika Zagreba Davor Bernardić.

Rješavanje pitanja otpada u gradu zatrpanom smećem je prioritet

„Zagreb nikad nije bio u gorem stanju. Grad je doslovno zatrpan smećem, smeće se redovno ne odvozi, kante su pune, ulice se ne čiste, ceste su pune otpada i opušaka, sjeća li se netko kad su kamioni oprali ulice?“, rekao je Davor Bernardić na početku predstavljanja projekta uspostave novog, cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Istaknuo je da svaki dan slušamo laži i obmane što se tiče sustavnog rješavanja pitanja otpada. „Tomašević i njegova lažljiva družina, obećavali su zatvoriti Jakuševec, riješiti pitanje otpada, prekinuti poslovanje s Pripuzom. No, istina je da je, suprotno od predizbornih obećanja, Jakuševcu produžena dozvola za rad, a Pripuz radi čak četiri puta više posla nego u najboljim vremenima Milana Bandića. Rješavanje pitanja otpada nisu ni pokrenuli, nije ni pokrenuta izgradnja sortirnice, biokompostane, Centra za gospodarenje otpadom i energane“.

Bernardić je podsjetio da je zbog nepropisnog odlaganja biootpada na Jakuševec, došlo do eksplozije u kojoj je radniku zagrebačke Čistoće g. Topolovcu iščupana ruka. „Nakon toga su, brže-bolje, odlučili zbrinuti biootpad bez natječaja i to kod tvrtke Saubermacher i 3KF, po duplo većim cijenama nego prije, sa 190 na 380 eura po toni, da bi ti isti opet biootpad vozili kod Pripuza“, pojasnio je Bernardić te istaknuo da Ulica Mije Haleuša, koja treba voditi prema sortirnici, nije ni stavljena u plan. „Uvedene su tek plave vrećice s kojima se građanima mažu oči, ali koje koštaju. I postavljaju se podzemni spremnici na namještenom natječaju koji je pod istragom. Ljudima se izbijaju parkirna mjesta, a da im se pritom ne nudi nikakva alternativa. S druge strane, tisuće kanti koje nisu dostavljene građanima trunu u Resniku, o čemu je neki dan podnesena kaznena prijava europskom tužitelju“, istaknuo je.

Od odabira lokacije do izgradnje treba između sedam i 10 godina

Bernardić je podsjetio da je najbržim europskim gradovima od odabira lokacije i tehnologije do izgradnje trebalo barem osam godina. „Prvo lokacija, pa tehnologija s popisa BAT, pa studija utjecaja na okoliš, pa financiranje, pa izrada projektne dokumentacije, pa odabir izvođača, pa gradnja. Dakle između sedam do 10 godina. Prodaju priče kako će se sve napraviti u sljedeće tri godine“, pojasnio je Bernardić.

Ponudio je rješenja Servus tima da se konačno riješi pitanje otpada u Zagrebu. „Čim preuzmemo odgovornost za grad smeće će se odvoziti svakih 48 sati, kupit će se novi kamioni koji mogu voziti i papir, plastiku, ali i miješani i biootpad, kako bi povećali produktivnost odvoza, dignut ćemo plaće radnicima Čistoće kako bi našli radnike za obavljanje tog posla, počet ćemo graditi Centar za gospodarenje otpadom, sortirnicu, biokompostanu i energanu i, najvažnije, zatvorit ćemo Jakuševec do kraja mandata. Ove Lažemose i Tomaševića, vratit ćemo na Jakuševac od kuda su krenuli iz prošle kampanje! Stiglo je zagrebačko proljeće. Opet je vrijeme za promjene! Očistit ćemo grad od smeća i vratiti Zagreb Zagrepčanima!“, zaključio je Bernardić.

Loše stanje sustava gospodarenja otpadom

Stručnjak za zelene politike, gospodarenje otpadom, obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost Mirko Budiša ukazao je na loše stanje sustava gospodarenja otpadom u Zagrebu. Istaknuo je da se ne poštuje red prvenstva gospodarenja otpadom, a izostale su i mjere prevencije nastanka otpada pa ukupno proizvedena količina komunalnog otpada raste iz godine u godinu. „Izostala je izgradnja centara za ponovnu upotrebu kako bi što manje materijala i proizvoda i stvari završilo u otpadu. Nema izgrađene infrastrukture, postrojenja za obradu i reciklažu odvojeno sakupljenog otpada. Nije izgrađen Centar za gospodarenje otpadom Zagreb niti postrojenje za obradu miješanog komunalnog otpada pa će se odlagalište Jakuševec-Prudinec koristiti do potpunog zapunjenja kapaciteta do 2029. godine“, naglasio je Budiša.

Upozorio je da nije izrađen Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba niti je jasna vizija i strategija kako će se ispuniti ciljevi iz EU direktiva da se do 2035. godine 65% otpada reciklira, a maksimalno 10% otpada odloži na odlagalište. Zaključio je da je sustav prikupljanja otpada složen, neredovit, neuredan, ekološki i ekonomski dugoročno neodrživ. „Nema kontrole svih tokova otpada zbog čega nastaju divlja odlagališta posebice na rubnim dijelovima grada, a u potpunosti je zanemarena sanacije lokacija Savica-Šanci, potencijalno onečišćena opasnim otpadom, a nalazi se u blizini vodocrpilišta Kosnica“, rekao je Budiša.

Nove mjere i rješenja

Budiša je ponudio mjere i rješenja koja su na tragu hijerarhije postupanja s otpadom i EU Direktiva kako bi se osigurala maksimalna reciklaža otpada (65%) i smanjilo odlaganje na odlagalište, najviše 10%. „Pojednostavit ćemo sustav prikupljanja otpada, smanjiti broj kanti, povećati učinkovitost i učestalost odvoza miješanog komunalnog otpada triput tjedno te modernizirati dio voznog parka. Stimulirat ćemo građane da izbjegavaju nastanak otpada kroz kućno kompostiranje sufinancirajući kućne kompostere te kroz izgradnju Centara za ponovnu uporabu na kvartovskoj osnovi. Izgradit ćemo Sortirnicu otpada, Biokompostanu i Postrojenje za obradu glomaznog otpada čime će svi tokovi odvojeno prikupljenog otpada biti u nadležnosti Grada bez dodatnih troškova prema privatnim koncesionarima“, rekao je Budiša.

Najavio je izgradnju Centra za gospodarenje otpadom unutar kojeg će biti Postrojenje za reciklažu i oporabu miješanog komunalnog otpada s odlagališnom kazetom za potrebe odlaganja dijela otpada kojeg nije moguće reciklirati ili oporabiti (do 10%). „Zatvorit ćemo odlagalište Jakuševec-Prudinec i kraj njega kompostanu na otvorenom uz stalni nadzor i uklanjanje divljih odlagališta s posebnim naglaskom na lokaciju Savica-Šanci. Pripremit ćemo dokumentaciju za izgradnju Energane, osigurati izvore financiranja i potrebne dozvole. Rok izgradnje Centra za gospodarenje otpadom je do kraja 2029., Sortirnice otpada do 2028., a Energane na otpad do 2032. godine. Ukupna procjena investicije u cjeloviti sustav gospodarenja otpadom je oko 600 milijuna eura“, zaključio je Budiša.