Nama i ALma na špici otkrili 7 outfita za različite tipove izlazaka ove zime!

Što odjenuti za Adventsko minglanje u Zagrebu? Koji je najbolji total look za poslovni domjenak, u kakvoj haljini uplesati u 2022., ali i koji tip haljine odjenuti za obiteljski Božićni ručak? Na ova i mnoga druga pitanja, u sklopu jedinstvenog eventa Nama i ALma na špici, odgovor je dala stilistica i modna savjetnica Alma Premerl Zoko, koja je subotnju modnu špicu provela u glavnom izlogu kultne robne kuće Nama pokazujući na primjerima koje odjevne komade odabrati iz bogate Namine ponude i pretvoriti ih u savršeni total look.

Foto: Nikola Zoko

Kako bi svaki model zablistao u punom sjaju, ALma je na ženskom Naminom odjelu odabrala odjevne komade s potpisom brendova koji su bili u vikend akciji pokazujući kako se odjenuti u Nami 'od glave do pete'. Alma je tako započela svaki total look kvalitetnom bazom- rubljem Galeb i Jadran čarapama, nakon čega je krenulo kombiniranje prekrasnih tunika, hlača i kombinezona s potpisom modnog brenda Linea, svečanih haljine za sve prigode modnog brenda Apart, hlače i suknje od imitacije kože modnih brendova Cecile i Tom Tailor, fino mekano pletivo modnog brenda Micha i trendy komadi s potpisom Biance.

Foto: Nikola Zoko

Kako smo zakoračili u najhladniji dio godine svaki total look Alma je upotpunila toplim jaknama i kaputima,ali i modnim detaljima- šalovima, kapama, rukavicama i obućom Hogl, Menbur, Caprice, Tamaris, Remote, J.Seibel i torbicama Galko. Dok su žene uživale u make overu u gladnom Naminom izlogu, njihove druge polovice uživali su na muškom odjelu ove robne kuće, posebno u posebnim pogodnostima modnih brendova Pieree Cardin i Pioneer.

Foto: Nikola Zoko



Sve žene, koje su se prijavile na make over u Naminom izlogu zapravo su dobile i kompletan make over- uz svaki total look, vizažistica Paula Golomejić odabrala je Art Deco zimsku kolekciju pokazujući kako se našminkati za blagdanske svečanosti, ali i najhladniji dio godine. Uz odjeću i make up trebala je i nova frizura koju je osmislila frizerka Isabel Prpić pokazujući kako zaštiti kosu Keune proizvodima prije izrade frizura. Za odličnu atmosferu u izlogu pobrinuo se DJ Čedo Uglješa koji je publiku rasplesao svojim izborom Božićnih pjesama, a u Naminim arkadama je održana i degustacija hrvatskog likera Primores, posebno hit pića za žene Avellana liker od lješnjaka koji se odnedavno može kupiti u Nami.

Foto: Nikola Zoko



I tako, red mode, red ljepote, pjesme i plesa i završio je još jedan u nizu evenata ''Nama i Alma na špici'' kojem je cilj oživjeti ljepotu zagrebačke trgovine u najstarijoj zagrebačkoj robnoj kući koja će iduće godine slaviti i svoj 140. rođendan! Do dolaska novih kolekcija kojima će se, ponovo na jednoj subotnjoj špici, najaviti modno proljeće u Zagrebu, u Nami možete šopingirati tijekom prosinca i dulje nego li ste to navikli. Tijekom svake subote robna kuća radi od 08:00 do 20:00 sati.