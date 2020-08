Bandić prvi put u javnosti nakon operacije: Na misu u Stenjevec pa u Prečko na zgarište

U prvom redu svete mise u Gospinom vrtu pred crkvom Uznesenja Blažene djevice Marije sjedio je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Prvi mu je to put da se pojavio u javnosti nakon operacije glasnica kojoj se podvrgao prošlog petka. Gradonačelnik se u Stenjevcu držao liječničke preporuke da čuva glasnice pa nije govorio, niti davao izjave.

Misu je slušao šutke i u miru, skrušeno držeći ruke sklopljene u krilu. Tek tu i tamo, njegove su se usne pomakle izgovorivši tihu molitvu. Sudjelovao je i u euharistiji. Kada je na kraju mise koju je predvodio monsinjor Josip Radić odsvirana himna, bešumno je sricao Mihanovićeve stihove.

Nakon misnog slavlja, prišli smo gradonačelniku jer smo ga željeli upitati kako je prošla operacija te zbog čega je za svoje prvo 'ukazanje' nakon kirurškog zahvata odabrao baš Stenjevec, no njegovi pomoćnici kazali su nam da sluša preporuke liječnika i još uvijek ne smije govoriti.

Gradonačelnika je u Gospinom vrtu pozdravila i jedna starija građanka. Srdačno mu je pružila ruku i priupitala ga nešto, no on joj je znakom dao do znanja da nije još u formi za komunikaciju sa Zagrepčanima.

Veliku je Gospu naš je gradonačelnik tako proslavio u za njega ne baš svojstvenoj šutnji i kontemplaciji u stenjevečkom svetištu koje za ovaj blagdan pohodi gotovo svake godine. Nakon mise, posjetio je i Prečko, zagrebački kvart u kojem je u subotu oko 12 sati izbio požar. Zagrebački su vatrogasci spašavali stanare 4. i 5. kata te dijelu stana na 6. katu u Tijardovićevoj 22. Među unesrećenima, bila je i trudnica. Ni u Prečkom gradonačelnik nije bio puno rječitiji, no sa fotografije objavljene na njegovom Facebook profilu izgleda da je sa stradalima u požaru razmijenio nešto više riječi no s nama.