Nakon dvije godine otkriven uzrok odrona na Jakuševcu; Šef Holdinga: 'Prošle uprave su bile neodgovorne'

Zagrebački Holding objavio je danas kako je prošlogodišnji odron otpada na odlagalištu Jakuševec–Prudinec, u kojem su ozlijeđena tri radnika Čistoće, posljedica propusta iz projekta iz 2000. godine, kojim je predviđeno zadržavanje vode u tijelu odlagališta.

"Prema zaključcima koje smo do sada uspjeli iščitati, bili smo u pravu oko uzroka odrona. Uzrok je greška u projektu IGH-a, a ne sastav otpada, kako su svojedobno tvrdili razni politički akteri", izjavio je šef Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković na današnjoj konferenciji za medije, prenosi Index.hr.

Do izvanrednog obraćanja došlo je nakon što je Uprava Holdinga primila mišljenje sudskih vještaka, izrađeno u sklopu postupka osiguranja dokaza pokrenutog nakon nesreće na Prudincu – Jakuševcu. Prema nalazu, još je prije više od deset godina upozoravano na potencijalnu opasnost, no upozorenja nisu rezultirala konkretnim mjerama.

Novaković je podsjetio da su stručne analize iz 2008. i 2012. ukazivale na rizike, ali tadašnje gradske vlasti na njih nisu reagirale. "Prošle uprave su bile neodgovorne i nisu djelovale, a u primopredaji novu upravu nisu upozorile na rizik za koji su znale da postoji", rekao je.

Sudski vještak u nalazu je naveo i preporuke za sprječavanje sličnih događaja, a u Holdingu ističu da su sve preporučene mjere već u tijeku. "Sve mjere koje vještak preporučva već se poduzimaju", naglasio je Novaković dodavši kako sustav prati stanje i provodi dodatne kontrole. Uz sanaciju postojećeg stanja, Holding radi na dugoročnoj strategiji gospodarenja otpadom. Novaković je ponovio da je cilj zatvaranje Jakuševca te uspostava Centra za gospodarenje otpadom u Resniku, naglasivši kako će upravo aktualna gradska i uprava Holdinga dovršiti taj proces.